Epic Games ha appena concluso il suo keynote State of Unreal 2023, durate il quale ha presentato le novità in arrivo su Unreal Engine 5.2, la straordinaria nuova tecnologia MetaHuman, una strategia volta a unificare i suoi diversi marketplace e i tanto attesi strumenti Unreal Editor di Fortnite. Ecco gli annunci più importanti dell’evento.

Una delle novità più entusiasmanti aggiunte all’Unreal Engine 5.2 è rappresentata dai nuovi strumenti di generazione procedurale che Epic ha mostrato in una demo di “Electric Dreams” che si è svolta in una fitta foresta piena di fogliame parzialmente creata con i nuovi tool. La prima anteprima di Unreal Engine 5.2 sarà disponibile oggi.

Epic ha mostrato anche una demo sbalorditiva dell’animazione MetaHuman catturata solo con un iPhone. Lo strumento sarà lanciato questa estate.

Il nuovo Unreal Editor di Epic per Fortnite offrirà ai creatori una serie di nuovi strumenti per realizzare mappe ed esperienze personalizzate. In una demo la società ha mostrato alcuni personaggi del gioco in un mondo decisamente atipico per Fortnite.

Epic ha inoltre annunciato un importante cambiamento nel modo in cui i creatori possono guadagnare da Fortnite, promettendo che il 40 percento dei ricavi netti del gioco sarà rimesso in un pool per i creatori che include la stessa Epic.

Infine, entro quest’anno Unreal Engine Marketplace, Quixel Bridge, ArtStation Marketplace e Sketchfab verranno uniti in un unico marketplace che si chiamerà Fab.

