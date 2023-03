Non perdere l’occasione di mettere le mani sull’ultimo gioiello della tecnologia Apple, l’iPhone 14 da 128GB, ora in offerta su Amazon a soli 879,99 Euro invece di 1029 Euro. Un’offerta eccezionale per un dispositivo che promette prestazioni all’avanguardia e un design accattivante, tipico dello stile Apple.

L’iPhone 14 da 128GB è alimentato dal potente chipset Apple A15 Bionic (5 nm) con CPU Hexa-core e GPU Apple a 5-core, che garantisce prestazioni fluide e veloci in tutte le operazioni, dai giochi ai lavori di produttività. Grazie ai suoi 6GB di RAM, potrai passare senza problemi tra diverse applicazioni e avere sempre la massima velocità. La memoria interna non espandibile da 128GB offre ampio spazio per archiviare foto, video e app senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile.

Potrebbe interessarti: recensione iPhone 14

Per gli appassionati di fotografia, l’iPhone 14 è dotato di una fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) per scattare foto nitide e dettagliate in ogni condizione. La seconda fotocamera da 12 MP ultra-grandangolare, con apertura F2.4 e lunghezza focale di 13 mm, permette di catturare immagini mozzafiato con un campo visivo più ampio.

La fotocamera frontale da 12 MP, dotata di autofocus e HDR, è perfetta per realizzare selfie di alta qualità e videochiamate nitide. Inoltre, l’iPhone 14 è in grado di registrare video in 4K UHD a 24 fps, per immortalare i tuoi momenti più belli con una qualità video eccezionale.

Per approfittare di questa incredibile offerta, collegati alla pagina del prodotto sull’Amazon Store e aggiungi l’iPhone 14 da 128GB al carrello. Procedi con l’acquisto e, in pochi clic, avrai acquistato il tuo nuovo smartphone a un prezzo imbattibile.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione per portare a casa l’innovativo Apple iPhone 14 da 128GB a soli 879,99 Euro invece di 1029 Euro. Uno sconto di 149€ che ti permetterà di godere di tutte le funzionalità e le performance di questo straordinario dispositivo senza pesare troppo sul tuo portafoglio. Affrettati, l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte!

Leggi anche: scheda tecnica iPhone 14