WhatsApp continua imperterrito ad aggiornarsi e questa volta lo fa attraverso il rilascio – tramite il programma TestFlight Beta di Apple – di una nuova beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS; parliamo della versione 23.6.0.72 di WhatsApp Beta che introduce una gestione più avanzata dei sondaggi all’interno dell’applicazione. Scopriamola insieme nel dettaglio.

WhatsApp Beta per iOS: le novità della versione 23.6.0.72

Il portale specializzato WABetaInfo ha scovato nella versione di cui sopra una funzione che aggiunge un’opzione in grado di limitare i partecipanti a una singola scelta nei sondaggi, impedendo quindi di selezionare più risposte.

Attualmente, di fatto, l’interazione con i sondaggi all’interno dell’app offre possibilità di risposta illimitate, consentendo, potenzialmente, di selezionare tutte le risposte di un sondaggio con il rischio di falsare i risultati finali.

È presto spiegato come la suddetta aggiunta possa rivelarsi particolarmente utile, soprattutto nei casi in cui si ha necessità di avere un riscontro più preciso nel sondaggio.

Lato interfaccia grafica, la funzione sarà disponibile nella schermata di creazione di un sondaggio, posizionandosi al di sotto delle opzioni di risposta, sotto forma di toggle da abilitare o meno.

Tale opzione ha fatto la sua comparsa nella beta dell’applicazione per alcuni membri del programma TestFlight di Apple ma, come spesso accade per questi aggiornamenti minori, c’è la possibilità che possa apparire anche nelle versioni precedenti delle beta dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp Beta su iOS

Il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite il programma TestFlight di Apple, è al completo dunque per poter godere della novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione, previsto per le prossime settimane. Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link il quale vi rimanderà direttamente alla pagina dedicata sull’App Store.

