La notizia arriva direttamente dalla Cina ed è di portata dirompente per il settore della mobilità elettrica: presto le auto elettriche saranno in grado di toccare i 1.000 km di autonomia grazie alla nuova batteria Qilin messa ufficialmente in produzione da CATL. La prima vettura che si affiderà a questa nuova soluzione è prevista in arrivo sul mercato entro la fine del 2023.

CATL Qilin: la batteria da 1.000 km

Le informazioni sono state riportate da fonti cinesi vicine a CATL, principale produttore di accumulatori al mondo, e ci permettono di conoscere alcuni dettagli importanti di questa nuova batteria ad alta densità energetica.

La batteria Qilin di CATL non si segnala per il fatto di portare per la prima volta sul mercato delle tecnologie mai viste prima, ma semplicemente perché è quanto di meglio il mercato sia capace di offrire in questo momento in termini di accumulatori agli ioni di litio. I dati dichiarati dal produttore, infatti, parlano di una batteria avente una densità di 255 Wh/kg (tanto per avere un termine di paragone, quelle cilindriche di Tesla non vanno oltre i 244 Wh/kg circa). A rendere possibile un risultato di questo tipo è il record che il team di CATL è stato capace di conquistare: uno studio minuzioso dell’architettura — ad esempio, si è lavorato sulla condivisione di componenti tra elementi interni all’accumulatore — ha reso possibile un incremento della capacità energetica nell’ordine del 6%, per una percentuale di materiale attivo rispetto al volume che giunge così a toccare il 72%.

Una ricarica — davvero — rapida

Se i numeri riportati fino a questo punto non hanno suscitato in voi particolare entusiasmo, tra non molto avrete di certo una reazione: la batteria Qilin di CATL potrebbe segnare una vera svolta per i veicoli elettrici sotto il profilo della rapidità di ricarica: si parla di un passaggio dal 10% all’80% in appena 10 minuti. È importante precisare che questo risultato fa riferimento alla sola versione agli ioni di litio, ovvero quella di punta.

Quest’ultima, infatti, non va confusa con la versione con celle al litio-ferro-fosfato (Lfp), per la quale CATL sfrutta lo stesso design ma che riduce sia i costi che la densità energetica (160 Wh/kg).

Zeekr 009: l’auto del debutto

Il debutto commerciale della nuova batteria Qilin di CATL avverrà — a meno di ribaltoni — a bordo della monovolume Zeekr 009, messa in produzione a gennaio dal brand premium facente capo a Geely e attesa in consegna entro fine anno. C’è comunque già un secondo costruttore che ha stretto un accordo per la fornitura della nuova batteria e si tratta di Li Auto.

Forse ti sei perso: In Italia nasce il Tavolo per le materie critiche delle auto elettriche: di cosa si tratta?