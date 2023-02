Il Tavolo per le materie critiche, intendendo come tali quelle necessarie alle auto elettriche, è un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy e da quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel preciso intento di dare vita ad un consesso in cui politica, industria ed esperti di settore possano discutere dei problemi relativi all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per una mobilità sostenibile.

Tra i soggetti politici che sono chiamati a dare il loro contributo in tal senso ci sono anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri, i rappresentanti della Commissione europea e di alcune agenzie UE interessate alla tematica e amministrazioni nazionali di vario tipo. Cui si aggiungono l’ISTAT e i rappresentanti delle imprese, oltre naturalmente ad esperti che potranno dare il loro contributo alla discussione.

A spiegare la sua funzione è stato Adolfo Urso, Ministro dell’Industria e del Made in Italy: “Il tavolo è anche funzionale a definire il fabbisogno del Paese nella duplice transizione green e digitale e fornire utili elementi in vista del Critical Raw Materials Act che sarà presentato dalla Commissione europea in primavera. Siamo assolutamente convinti che occorra, soprattutto in questo campo, una politica europea assertiva, che utilizzi risorse comuni anche attraverso il Fondo sovrano europeo. Il tavolo potrà inoltre aiutarci nella definizione di una nuova normativa nazionale sulla estrazione mineraria.”

Anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha voluto commentare a proposito del Tavolo per le materie critiche, affermando a sua volta la necessità di aumentare gli investimenti, nell’intento di giungere ad una migliore gestione degli scarti. In particolare, secondo lui, occorrerà puntare sulla raccolta, la selezione e il recupero delle materie prime contenute nei rifiuti, abbandonando la visione del rifiuto come problema e sfruttandolo appieno come risorsa, da usare in modo intelligente, creativo e rigenerativo. L’intenzione dell’esecutivo è la promozione di un approccio in grado di tenere insieme iniziative di sistema, meccanismi incentivanti, semplificazioni amministrative e revisione di programmi e piani strategici.

Critical Raw Materials Act: di cosa si tratta?