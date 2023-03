Oggi, 22 marzo 2023, Amazon lancia le offerte Warehouse, con nuovi sconti disponibili su tanti prodotti tech e non solo. Terminata ieri la precedente promozione, in cui era rimasto ben poco di allettante, si riparte con nuove offerte su dispositivi usati e come nuovi, sui prodotti contenuti nel reparto Warehouse di Amazon. A seguire, vi spieghiamo come funziona e come trovare i prodotti tech più interessanti ai prezzi più bassi.

Cosa c’è e come funziona la nuova offerta Amazon Warehouse

Lo sconto è del 10%, sconto che va a sommarsi ai prezzi già ribassati dei prodotti disponibili in vendita su Amazon Warehouse. Per chi non lo sapesse, è la sezione dello store Amazon.it in cui ci sono prodotti resi, usati ma anche in condizioni pari al nuovo, offerti a prezzi ribassati a seconda dello stato degli stessi. Sono tutti funzionanti, chiaramente, ma Amazon specifica tutto con delle etichette le condizioni in cui si trovano: condizioni accettabili, buone, ottime e come nuovi.

Di buono c’è che, qualsiasi sia lo stato dei prodotti lì presenti, sono tutti coperti dalla garanzia legale di Amazon, che permette fra l’altro di usufruire del reso. Per maggiori dettagli sulle politiche di reso di Amazon, qui trovate tutto.

Comunque, la nuova promozione di Amazon Warehouse parte oggi, 22 marzo 2023, e sconta dispositivi di vario genere del 10%, sconto visibile direttamente nella pagina dei prodotti stessi.

Vi lasciamo direttamente al link diretto della homepage dell’offerta, in cui trovate tutti i prodotti compatibili e acquistabili. Un consiglio, se scovate qualcosa che vi interessa non temporeggiate troppo perché le disponibilità sono molto limitate essendo pezzi unici, salvo rari casi.

I prodotti acquistabili con lo sconto del 10% di Amazon Warehouse

