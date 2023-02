Terminata la promozione precedente, Amazon rincara la dose lanciando il 30% di sconto extra su tanti prodotti Amazon Warehouse. È un’occasione piuttosto ghiotta per chiunque fosse alla ricerca di dispositivi di vario tipo, anche del reparto informatica visto che ci sono parecchi notebook, periferiche e altri prodotti in sconto.

Ma le categorie interessate sono diverse, anche relative ad altri reparti, come i robot aspirapolvere, gli smartwatch, le cuffie e altro. E allora mettetevi comodi che vi spieghiamo come funziona la nuova promozione del 30% sui prodotti Amazon Warehouse e i prodotti più interessanti disponibili in offerta.

Sconto del 30% Amazon Warehouse: cosa sapere e prodotti disponibili

Per chi non lo sapesse Amazon Warehouse è la sezione dello store Amazon.it dedicata ai prodotti usati, dove finiscono i resi, ma anche un sacco di dispositivi in condizioni pari al nuovo. Sono quindi tutti già scontati rispetto ai prezzi di listino, prezzi che scendono ulteriormente in occasione della promozione in questione che è valida su tanti prodotti.

Da sapere c’è che sono tutti coperti dalla garanzia legale di Amazon, con tanto di possibilità di reso ed etichetta indicativa delle condizioni in cui si trovano: si va dalle condizioni accettabili ai come nuovi, passando per le etichette intermedie che accertano le buone o le ottime condizioni.

Ciò detto, questa promozione che sconta di un 30% extra i prodotti di Amazon Warehouse è in vigore da oggi, 13 febbraio e sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 21 marzo 2023. Lo sconto del 30% in questione è visibile direttamente nella pagina prodotto e sarà mostrato nei dettagli prima della fase di pagamento.

A seguire, vi lasciamo alcuni esempi da considerare (i prezzi riportati sono scontati dal precedente prezzo dell’usato).

Notebook, periferiche e accessori

Smartwatch, cuffie e altro

Questi erano alcuni dei prodotti disponibili e acquistabili su Amazon con lo sconto del 30% Warehouse, sconto che ricordiamo sarà disponibile fino al 21 marzo 2023. Tenete presente che le scorte sono ridotte all’osso (è disponibile una unità per ciascun prodotto linkati sopra), ragion per cui vi consigliamo di non perdere tempo se avete trovato ciò che cercavate.

Tutti i prodotti di Amazon compatibili con lo sconto extra del 30% Warehouse

