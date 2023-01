Ammettiamolo, chiunque lavori da remoto con un PC e magari ami pure tenersi in forma pedalando all’interno o all’esterno con una bici, dei rulli o semplicemente con una cyclette, a qualcosa del genere ci ha pensato più di una volta. E una realizzazione di tale idea ce la propone ora Acer, che in occasione del CES 2023 ha svelato eKinekt Bike Desk, una “scrivania a pedali”, o meglio, una cyclette con agganciata una scrivania in cui riporre il proprio notebook, lo smartphone e altri accessori che, udite udite, è possibile ricaricare direttamente con l’energia prodotta dal proprio corpo. Seguiteci, che vi spieghiamo come funziona.

Cos’è Acer eKinekt Bike Desk e come funziona

Di base il meccanismo è molto semplice: l’energia prodotta dal proprio corpo durante la pedalata viene convertita in energia elettrica da Acer eKinekt Bike Desk per ricaricare e alimentare i propri dispositivi (oltre alla macchina stessa). L’idea è venire incontro a tutti coloro che lavorano in smart working, ma anche a chi vuole tenersi in forma di tanto in tanto e sfruttare l’occasione per risparmiare un po’ sulla bolletta, giustamente.

Acer l’ha presentata in occasione dell’evento annuale che si tiene a Las Vegas insieme a tanti altri prodotti, dichiarando che, un’ora di pedalata costante a 60 giri al minuto può generare 75 watt di potenza utile per ricaricare notebook, smartphone e qualsiasi altro dispositivo elettronico. Per connettere i propri dispositivi a questa scrivania-cyclette ci sono due porte USB di tipo A e una porta USB C, con tanto di indicatore di carica a LED sul retro che si illumina durante la pedalata, a segnalare che l’energia cinetica viene effettivamente convertita in energia elettrica utile.

Acer eKinekt Bike Desk, lato design, al posto di un classico sellino da bici si presenta con una seduta più abbondante con schienale incluso. Di fronte c’è un braccio anteriore che sorregge la scrivania, regolabile in altezza per adattarsi a chiunque. Non manca un piccolo display LCD, anch’esso alimentato da chi pedala, che in combinazione con l’app per smartphone, permette di tenere traccia dei propri progressi e di ottenere alcune informazioni in tempo reale, compresa la durata, la distanza, la velocità e il numero (stimato) delle calorie bruciate e dei watt generati durante la pedalata, fra le altre cose.

Dunque, una vera e propria chicca da parte di Acer, per lavoratori da remoto, per ciclisti e per chiunque intenda fare un po’ di sano movimento, sfruttando la propria energia spesa per ricaricare i propri dispositivi elettronici e risparmiare anche un po’ sulla bolletta.

Prezzi e disponibilità di Acer eKinekt Bike Desk

Acer eKinekt Bike Desk è stata svelata ufficialmente al CES 2023 nelle scorse ore, ma dovrebbe arrivare effettivamente sul nostro mercato a partire dal prossimo mese di giugno al prezzo di 999 euro, considerando che tali informazioni sono state annunciate dal produttore per il mercato EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), di cui l’Italia fa chiaramente parte. In ogni caso, vi aggiorneremo senz’altro a tempo debito.

