Microsoft annuncia delle modifiche a come Windows 11 gestisce quali app aprono determinati file per impostazione predefinita e al modo in cui gli utenti possono selezionare le app da aggiungere alla barra delle applicazioni.

Windows 11 migliorerà la gestione delle app predefinite e i collegamenti nella barra delle app

Inizialmente Windows 11 offriva un processo poco pratico per l’impostazione delle applicazioni predefinite, poiché richiedeva agli utenti di esaminare ogni singolo tipo di file invece di permettere di scegliere un browser Web o un editor di immagini preferito.

Prossimamente gli sviluppatori potranno fare in modo di indirizzare gli utenti direttamente al punto ideale nelle Impostazioni per consentire loro di modificare l’app predefinita per determinati tipi di file o collegamenti. Ecco un esempio.

Inoltre Microsoft inizierà a testare anche una nuova API per consentire alle app di aggiungere un collegamento primario o secondario alla barra delle applicazioni. Ecco un esempio.

Microsoft riafferma quindi il suo approccio che ha l’obiettivo di offrire agli utenti il controllo della loro esperienza con Windows e di consentire agli sviluppatori di sfruttare la sua piattaforma aperta.

La società fa sapere che lancerà queste nuove funzionalità nei prossimi mesi nel canale per sviluppatori Windows Insider Dev.

