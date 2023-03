NVIDIA continua a rafforzare il suo ruolo di punto di riferimento del settore del gaming su PC. Oltre alla nuova gamma di schede video GeForce RTX Serie 40, infatti, l’azienda sta potenziando gli strumenti a disposizione degli sviluppatori, con l’obiettivo di garantire agli utenti un livello di performance sempre maggiore.

Per raggiungere quest’obiettivo, NVIDIA punta fortissimo sulla tecnologia Deep Learning Super Sampling, nota anche come DLSS, ora giunta alla sua terza generazione. Basata sull’intelligenza artificiale, DLSS 3 continua a incrementare il suo raggio d’azione, con nuovi giochi supportati e nuove funzionalità per semplificarne l’implementazione agli sviluppatori.

Indice: NVIDIA annuncia importanti novità per il DLSS 3 Sempre più giochi supportano DLSS 3: ecco le principali novità in arrivo NVIDIA si prepara al rilascio di DLSS Frame Generation per gli sviluppatori DLSS 3 sarà integrato in Unreal Engine Acquistando una RTX o un laptop Serie 40 c’è Redfall Bite Back Edition in regalo

NVIDIA contro AMD è anche DLSS contro FSR: ecco qual è la tecnologia più supportata

NVIDIA annuncia importanti novità per il DLSS 3

In queste ore, NVIDIA ha annunciato un nuovo ampliamento della gamma di giochi con supporto DLSS 3. Contemporaneamente, l’azienda ha confermato il rilascio pubblico di DLSS 3 Frame Generation, un plug-in pensato per semplificare, ulteriormente, l’adozione della tecnologia da parte degli sviluppatori che potranno integrare con sempre maggiore semplicità il DLSS 3 all’interno dei propri giochi. L’ultima versione della tecnologia di NVIDIA è, inoltre, integrata in Unreal Engine, uno dei principali motori di gioco.

Riepiloghiamo, quindi, tutte le novità in arrivo:

Sempre più giochi supportano DLSS 3: ecco le principali novità in arrivo

NVIDIA ha confermato che, ad oggi, sono oltre 270 giochi e applicazioni ad utilizzare il DLSS. In particolare, si registra una sostanziale crescita della diffusione di DLSS 3 che può contare su di un tasso d’azione 7 volte superiore rispetto a DLSS 2 dopo 6 mesi dal lancio.

Attualmente, ci sono 28 giochi in uscita pronti ad arricchire il già ricchissimo catalogo di prodotti che supportano la tecnologia di NVIDIA. Tra le novità in arrivo troviamo:

Forza Horizon 5 si prepara a supportare il DLSS 3 a partire dal prossimo 28 marzo

si prepara a supportare il DLSS 3 a partire dal prossimo Redfall arriverà sul mercato con il supporto a DLSS 3 già al lancio, il 2 maggio

arriverà sul mercato con il supporto a DLSS 3 già al lancio, il Diablo IV arriverà sul mercato con il supporto a DLSS 3 già al lancio, il 6 giugno

In merito ai nuovi titoli con supporto DLSS 3 in arrivo, Matt Wuebbling, Vice President del marketing globale GeForce di NVIDIA, ha commentato: “I grandi franchise del gaming da PC come Diablo, Forza Horizon e il nuovo Redfall di Bethesda stanno alzando l’asticella della qualità dell’immagine garantendo ai titoli una grafica sbalorditiva, utilizzando al contempo il DLSS per assicurarsi un gameplay fluidissimo!”.

NVIDIA si prepara al rilascio di DLSS Frame Generation per gli sviluppatori

In occasione della GDC 2023, evento in programma dal 20 marzo, NVIDIA pubblicherà i plug-in DLSS Frame Generation per gli sviluppatori. Si tratta di una serie di tool pensati per semplificare l’integrazione della tecnologia di aumento del frame rate all’interno di un gioco. Questi plug-in saranno accessibili tramite NVIDIA Streamline, framework open source e cross vendor pensato per accelerare l’adozione del DLSS 3.

Da inizio anno, NVIDIA ha rilasciato:

DLSS Frame Generation per migliorare la stabilità dell’interfaccia utente e la qualità dell’immagine durante i movimenti rapidi.

per migliorare la stabilità dell’interfaccia utente e la qualità dell’immagine durante i movimenti rapidi. DLSS Super Resolution per migliorare la modalità Ultra Performance con più stabilità dei dettagli e una migliore qualità generale dell’immagine

per migliorare la modalità Ultra Performance con più stabilità dei dettagli e una migliore qualità generale dell’immagine DLAA per migliorare la qualità delle immagini e la fluidità dei bordi in scenari ad alto contrasto

DLSS 3 sarà integrato in Unreal Engine

NVIDIA ed Epic hanno annunciato l’integrazione del DLSS 3 nel motore di gioco Unreal Engine. La tecnologia di NVIDIA sarà implementata come plug-in per il motore di gioco a partire dalla versione UE 5.2. In questo modo, tutti gli sviluppatori che utilizzano questo motore potranno accedere con la massima semplicità agli strumenti che migliorano le prestazioni.

Questa novità è stata commentata da Nick Penwarden, Vice President della divisione ingegneria di Epic Games, che ha sottolineato: “Il DLSS 3 di NVIDIA introduce una tecnologia di generazione di fotogrammi davvero impressionante e il plug-in per Unreal Engine 5.2 offrirà agli sviluppatori un’ottima opportunità per aumentare la qualità e le prestazioni dei loro giochi”

Acquistando una RTX o un laptop Serie 40 c’è Redfall Bite Back Edition in regalo

Tra le novità annunciato oggi da NVIDIA c’è anche il nuovo bundle con Redfall Bite Back Edition. Per tutti gli utenti che acquisteranno una RTX 40 (4090, 4080 e 4070 Ti) o un laptop con RTX 40 presso un partner aderente all’iniziativa ci sarà la possibilità di ricevere in regalo una copia digitale del gioco, in uscita il 2 maggio prossimo con supporto nativo a DLSS 3. Tale copia ha un valore di 99,99 euro ed include:

Una copia digitale Steam per PC di Redfall , giocabile dal 2 maggio

, giocabile dal 2 maggio Redfall Hero Pass con due futuri eroi

Hero Pass con due futuri eroi Skin multi-arma raggio laser

Attacco per arma da palo per coltello tattico

Completo Devinder della spedizione del Nord

Completo Eyes in the Dark Jacob

Abbigliamento da guerra Layla Outfit

Completo Remi da ingegnere volontario

NVIDIA contro AMD è anche DLSS contro FSR: ecco qual è la tecnologia più supportata

Il lancio della terza generazione di DLSS e tutte le altre novità annunciate in questi ultimi mesi hanno riacceso la sfida tra NVIDIA e AMD. Le due aziende, già alle prese con un’agguerrita competizione lato hardware, con le nuove Radeon RX 7900 XTX e XT che sfidando le RTX Serie 40, che per quanto riguarda le tecnologie software come le soluzioni di upscaling.

La tecnologia DLSS di NVIDIA se la deve vedere con la tecnologia FSR di AMD. Le due aziende, anche in questo campo, si stanno dando battaglia, adottando strategie differenti. NVIDIA punta sull’intelligenza artificiale per incrementare i frame dei giochi mentre AMD adotta un approccio più standard, per le tecnologie di upscaling, affidandosi alle potenzialità della sua GPU.

Il supporto da parte degli sviluppatori è simile, nonostante l’implementazione della tecnologia di NVIDIA sia più “raffinata”. NVIDIA ha dichiarato di poter contare su oltre 270 applicazioni che integrano la sua tecnologia (considerando tutte e tre le generazioni). AMD, invece, ha recentemente confermato di aver superato quota 250 applicazioni supportate da FSR, più facile da integrare.

FSR 2, in particolare, è supportato da 68 giochi (che salgono a 110 giochi considerando le novità future). DLSS 2 di NVIDIA può contare su oltre 260 giochi supportati (quindi quasi 4 volte in più rispetto alla proposta di AMD). La rapidità con cui DLSS 3 viene adottato in questi mesi dovrebbe aumentare il divario anche se, molto probabilmente, anche AMD inizierà a spingere forte sull’adozione di FSR 2 e delle soluzioni successive.

Un’analisi di Wccftech evidenzia come:

DLSS sia supportato da 5 dei primi 15 giochi più giocati e da 4 dei primi 10 giochi più venduti su Steam

sia supportato da e da su FSR sia supportato da 2 dei primi 15 giochi più giocati e da 2 dei primi 10 giochi più venduti su Steam

A completare l’indagine c’è anche un’interessante tabella che mostra il supporto alle tecnologie di NVIDIA e AMD dei principali giochi sul mercato:

GIOCO Supporto DLSS Supporto FSR Cyberpunk 2077 DLSS 3 FSR 2 F1 2022 DLSS 3 FSR 2 Metro Exodus Enhanced Edition DLSS 2 N/A Assassin’s Creed Valhalla N/A N/A Forza Horizon 5 DLSS 2 FSR 2 Far Cry 6 N/A N/A Red Dead Redemption 2 DLSS 2 FSR 2 Shadow of the Tomb Raider DLSS 2 N/A Watch Dogs: Legion DLSS 2 N/A Microsoft Flight Simulator 2020 DLSS 3 FSR 2 Dying Light 2 Stay Human DLSS 3 FSR 2 Marvel’s Guardians of the Galaxy DLSS 2 N/A Call of Duty: Modern Warfare II DLSS 2 N/A Hitman 3 DLSS 3 FSR 2 Control DLSS 2 N/A God of War PC DLSS 2 FSR 2 Resident Evil: Village N/A N/A Total War: Warhammer 3 N/A N/A DOOM Eternal DLSS 2 N/A Marvel’s Spider-Man Remastered DLSS 3 FSR 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales DLSS 3 FSR 2 The Witcher 3: Wild Hunt DLSS 3 FSR 2 A Plague Tale: Requiem DLSS 3 N/A Borderlands 3 N/A N/A

Leggi anche: Recensione NVIDIA GeForce RTX 4090 Notebook: ora i portatili gaming hanno una marcia in più