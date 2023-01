Ultimamente il cloud gaming è di nuovo sulla bocca di tutti per colpa della brutta fine di Google Stadia. NVIDIA però nel cloud gaming ci crede, ci crede eccome. Dopo il lancio delle nuove GeForce RTX 4000 con la RTX 4090, 4080 e la 4070 Ti, è arrivato il momento di aggiornare i server SuperPod alimentano il miglior servizio di cloud gaming in circolazione, GeForce NOW adesso in versione RTX 4080.

NVIDIA GeForce NOW RTX 4080: le novità

Avevamo già testato GeForce NOW RTX 3080 ancor oggi un servizio super efficiente e che ha permesso a molti di poter giocare nel modo quanto più simile ad un PC Gaming nel pieno periodi di shortage con tutti i titoli più importanti come i nuovi AAA con RTX come Cyberpunk 2077, Metro Exodus E.E., Watch Dogs Legion, Control, senza perdere la leggerezza dei classici free to play come Fortnite, Genshin Impact, League of Legend e l’immancabile CSGO. Ovviamente il tutto senza richiedere nemmeno un download.

La vera differenza rispetto agli altri servizi di cloud gaming (pochi realmente validi) è la possibilità di collegare i vari launcher come Epic, Steam, GOG, Origin e Ubisoft Connect, in questo modo sarò possibile sincronizzare la propria libreria e giocare i propri tioli già acquistati in passato. Non solo, se si acquista un nuovo titolo per giocarlo GeForce NOW e magari in futuro si interrompe l’abbonamento al servizio, il gioco resterà nelle mani del giocatore per giocarlo in maniera fisica. Questo tipo di esperienza rende l’utilizzo di NVIDIA GeForce NOW terribilmente vicino alla quotidianità di un vero PC gamer.

La novità maggiori sono principalmente due. La prima è l’abbonamento RTX 4080, in parole povere con 99 Euro si avrà accesso diretto per ben 6 mesi ad una RTX 4080 in cloud con possibilità di giocare in 4K HDR a 120 FPS su PC, MacOS, Android, iOS, iPadOS e addirittura oltre 240 FPS su alcuni titoli con i benefici di NVIDIA Reflex. Ecco l’arrivo di NVIDIA Reflex è la seconda novità. Reflex su GeForce NOW ottimizza l’intera pipeline di streaming e rendering per ridurre la latenza. Lo fa eseguendo il rendering dei frame all’ultimo momento sul SuperPod, assicurando che il giocatore riceva sempre l’ultimo frame disponibile “nuovo”.

L’unico requisito richiesto è una buona connessione. Non è che serva una mega connessione ad onor del vero ma per avere il massimo della stabilità, NVIDIA richiede almeno 45 Mbps per il 4K a 120 FPS e almeno 35 Mbps per tutte le altre risoluzioni. Il tutto preferibile su una connessione cablata via Ethernet o in alternativa, una connessione Wi-Fi a 5 GHz, davvero il minimo indispensabile ma ottenibile in gran parte del territorio italiano.

NVIDIA GeForce NOW RTX 4080: gira dovunque

NVIDIA GeForce NOW RTX 4080 è un servizio plug and play. Non c’è bisogno di fare il download dei giochi, una volta sincronizzata la libreria, tutti i titoli saranno accessibili in un click. Se proprio si vuol essere sicuri di avere una buona esperienza ci si può affidare al test di connessione interno che permette di valutare la velocità della connessione, eventuali pacchetti persi e latenza.

GeForce Now è disponibile su tutte le piattaforme con le applicazioni dedicate oppure via browser web (Chrome, Safari ed Edge). Le applicazioni per Windows e MacOS sono identiche, c’è la libreria e le impostazioni del servizio. Tra le altre cose nelle impostazioni delle varie applicazioni è anche possibile settare la qualità dello streaming attraverso dei preset come Bilanciato, Risparmio dati, Competitivo e Personalizzato. Sono dei preset abbastanza intuitivi da comprendere mentre nel campo personalizzato è possibile personalizzare il bit rate, la risoluzione, il frame rate desiderato (ovviamente dipende dal titolo che si gioca) e la possibilità di attivare il V Sync Adattivo, Reflex e HDR.

Purtroppo nel 2023 è ancora impossibile avere avere una vera e propria app dedicata per iOS e iPadOS, le stringenti e a tratti anti competitive regole di Apple permettono solo l’utilizzo della web app attraverso Safari. Si tratta di un problema? No, basta fare il collegamento alla home e l’esperienza sarà identica.

Ho provato NVIDIA GeForce NOW RTX 4080 dovunque e non ho mai avuto un singolo problema. Tra le altre cose, rispetto alla prova di qualche anno fa di GFNow RTX 3080, sono stati risoli i problemi di log in di alcuni launcher, ora è molto più semplice e snello l’accesso alla propria libreria.

Detto questo, NVIDIA GeForce NOW RTX 4080 resta un servizio fantastico. Ho continuato a provare tanti servizi in streaming nel corso di questi anni ma l’unico che si avvicina realmente all’esperienza di gioco di un PC gamer, è solo GeForce NOW. Chi non ha mai giocato su PC non sa quanto sia bello poter entrare nelle impostazioni di qualsiasi gioco e trovare il set up perfetto tra risoluzione, RTX, DLSS, effetti, dettagli e tanto altro per raggiungere gli FPS desiderati.

Prendere un MacBook Pro 14 M1 Pro con quel fantastico display MiniLED a 120 Hz e poterci finalmente giocare in maniera seria come se fossimo su Windows è assolutamente un esperienza goduriosa, ovviamente l stessa cosa vale anche per i MacBook Air M2 e M1 con la limitazione di non poter sfruttare i 12o FPS. Anche su iPadOS è un piacere giocare e in alcuni titoli si può fare anche sfruttando i pad virtuali ma molto meglio collegando un controller fisico come su notebook o desktop.

In ambito Android non ci sono problemi, ho testato NVIDIA GeForce NOW RTX 4080 su un Samsung Galaxy S22 Ultra è stata un’esperienza decisamente intrigante grazie al supporto di tantissimi controller come il Razer Kishi V2. Anche su altri smartphone Android nessun tipo di problema, su Pixel 7 Pro tutto ok. Su un Foldable (come Galaxy Z Fold 4) poi è davvero fantastico sfruttare tutto quello spazio a disposizione per poter giocare in mobilità con il massimo della qualità.

In ambito Windows, ho evitato di prendere macchine gaming e di giocare con GeForce NOW, sarebbe stato un controsenso ed allora ho provato il servizio sul Samsung Galaxy Book2 Pro 360 con Intel Core i5 di dodicesima generazione con grafica integrata Intel Xe, una scheda integrata che non permette di giocare in maniera decente praticamente a nulla. Con NVIDIA GeForce NOW RTX 4080 sul Galaxy Book2 Pro mi sono divertito tantissimo, display OLED e modalità tenda sono il massimo.

Chiaramente non siamo ancora ai livelli del gaming fisico attraverso un PC gaming con scheda video RTX 4080 ma il gap è diminuito e poter giocare ad uno sparatutto come CSGO senza avvertire problemi di sorta è davvero una bellissima esperienza. CSGO è stato un po’ il banco di prova, è un gioco frenetico dove la precisione è tutto e dove anche pochi ms di latenza possono fare la differenza ed è lì che l’introduzione di Reflex su GFNow fa la differenza. Purtroppo non ho un monitor G-Sync compatibile per apprezzare al meglio le differenze ma in fondo sono un nomale gamer, un pro player magari sentirà maggiormente la differenza ma GeForce NOW non è un servizio per pro gamer.

NVIDIA GeForce NOW RTX 4080: provare per credere

Non tutti sono ben disposti a farsi un PC Gaming in piena regola, spendendo un bel po’ per poter giocare nel modo migliore possibile, i buonissimi numeri che fanno le attuali generazioni di console ne sono la prova. Ecco GeForce NOW in versione RTX 4080 è per quel tipo di giocatore lì, per chi non ha mai sperimentato la qualità del gaming su PC, per chi non sa cos’è giocare con RTX, DLSS ed alto frame rate.

Chiaramente non è solo per chi è abituato ad un esperienza console ma anche per chi non ha proprio un hardware dedicato. Basti pensare a tutti i consumatori Apple che purtroppo non hanno accesso a tutti i migliori titoli in circolazione, il gaming su MacOS non esiste ma con GeForce NOW RTX 4080 è possibile avere l’esperienza di gioco quanto più simile ad un PC Gaming. Stessa cosa vale per il mondo Android che goffamente prova a lanciarsi nel gaming con alcuni gaming phone o con l’abilitazione del ray tracing sulle GPU mobile (se sapete di cosa si parla, Ray tracing e smartphone, al momento, non si può proprio sentire).

In ogni caso, piano Priority costa circa 49 Euro per 6 mesi di abbonamento e permette di giocare con RTX On, avere accesso prioritario ai server con sessioni di gioco da 6 ore. Il piano che ho provato in questo pezzo è quello Ultimate da 99 Euro per 6 mesi di abbonamento, è quello che mette a disposizione una RTX 4080 in cloud con accesso esclusivo ai server con sessioni fino a 8 ore, 4K a 120 FPS, 4K HDR, Reflex e tutte le altre novità descritte poco su.

Se non avete mai sperimentato il gaming da enthusiast, il piano Ultimate per un singolo mese costa 19 Euro. Vale assolutamente la pena provare GeForce NOW con il nuovo piano RTX 4080, vi aprirà le porte del mondo gaming high end da cui è difficile uscire. GF NOW RTX 4080 si conferma miglior servizio cloud gaming per distacco, al momento irraggiungibile dalla concorrenza.