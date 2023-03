Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva alla release 23.5.77 e può già essere scaricata dall’App Store.

Le novità della versione 23.5.77 di WhatsApp per iOS

Dopo aver rilasciato uno strumento per la creazione di adesivi, il team di WhatsApp introduce un’altra funzionalità che utilizza le API di iOS 16: ci riferiamo alla possibilità di estrarre il testo contenuto all’interno di un’immagine.

Tale funzionalità, già disponibile per alcuni beta tester, con la nuova versione stabile dell’app raggiunge tutti gli utenti.

Sebbene nel changelog ufficiale ancora non vi siano riferimenti a tale novità, lo staff di WABetaInfo conferma che dovrebbe essere oramai disponibile per tutti (o, ad ogni modo, per gran parte degli utenti) e per provarla è sufficiente aprire un’immagine che contiene del testo per vedere comparire un tasto che permette di copiarlo.

Questa funzione è disponibile soltanto sui dispositivi basati su iOS 16, in quanto WhatsApp utilizza le API di iOS 16 per rilevare il testo all’interno delle immagini e non è compatibile con le immagini che possono essere visualizzate solo una volta per una maggiore privacy.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta, che purtroppo al momento è al completo (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

