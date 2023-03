È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook, un PC o una scheda video dedicata NVIDIA RTX. A partire da oggi, infatti, l’ASUS Store lancia la promozione Welcome Spring con tante offerte dedicate ai prodotti dell’azienda e sconti fino a 600 euro. Nello stesso tempo, Unieuro ha dato il via ufficiale alla GeForce Week che rappresenta l’occasione che molti videogiocatori attendevano per acquistare una nuova scheda video o un notebook da gaming.

Per una settimana saranno disponibili sconti sulle schede video NVIDIA e su notebook da gaming, con alcuni modelli dotati delle nuove RTX Serie 40 che, grazie all’architettura di nuova generazione NVIDIA Ada Lovelace, possono contare su di una marcia in più in termini di prestazioni. Da notare che per acquisti da Unieuro fino al 16 marzo è valida la promo Ogni momento è buono. Questa promozione garantisce un buono da 20 euro per ogni 100 euro di spesa, rendendo, quindi, le offerte della GeForce Week ancora più convenienti.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte disponibili in questo momento sull’ASUS Store e da Unieuro con la GeForce Week.

ASUS lancia le offerte Welcome Spring: fino a 600 euro di sconto sui prodotti del brand

Con la nuova serie di offerte Welcome Spring è possibile accedere a sconti fino a 600 euro sui prodotti disponibili sull’ASUS Store. La promozione, valida fino al prossimo 8 di aprile, copre tutta la gamma ASUS con notebook (anche da gaming), PC All in One, accessori e molti altri dispositivi che vengono proposti al prezzo scontato. Le occasioni per un acquisto a buon prezzo sono numerose. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link che trovate di sotto.

Qui di seguito, invece, abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti della nuova promo Welcome Spring dell’ASUS Store. Ecco le proposte più interessanti:

Per un quadro completo sulle offerte dell’ASUS Store è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito. Ricordiamo che per i prodotti in offerta è disponibile la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare in 3 rate mensili.

Parte la GeForce Week da Unieuro: GPU e laptop RTX in offerta

Prende il via oggi la nuova serie di offerte Unieuro dedicata alle GPU della gamma NVIDIA RTX. A disposizione degli utenti che sceglieranno di affidarsi alle proposte di Unieuro troviamo varie schede video della gamma RTX 30, pronta ad essere installate in un nuovo PC da gaming per offrire prestazioni eccellenti a fronte di una spesa ridotta grazie all’offerta in corso. Da notare, inoltre, che Unieuro propone anche diversi notebook con GPU NVIDIA RTX Serie 30 o Serie 40 che possono essere acquistati ad un prezzo scontato.

Partiamo dalle offerte dedicate alle schede video. I modelli in offerta da Unieuro in occasione della GeForce Week sono:

Molto interessanti sono anche le offerte dedicate ai laptop con GPU NVIDIA RTX. In questo caso, infatti, ci sono sia soluzioni con RTX Serie 30 che modelli di nuova generazione che integrano una GPU NVIDIA RTX Serie 40. Ecco le offerte disponibili:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 in offerta al prezzo promozionale di 1.099 euro invece di 1.499 euro ; questo laptop può contare sul processore Intel Core i5-12450H affiancato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz e una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata

; questo laptop può contare sul processore affiancato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz e una scheda video con 4 GB di memoria dedicata MSI Gaming GF63 in offerta al prezzo promozionale di 1.499 euro invece di 1.699 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12650H , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD, un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e su di una scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata

; il notebook può contare sul processore , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD, un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e su di una scheda video con 6 GB di memoria dedicata MSI Katana 17 in offerta al prezzo promozionale di 2.099 euro invece di 2.399; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD, un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e su di una scheda video NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata

Ricordiamo che sui prodotti in offerta da Unieuro è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del ritiro in negozio. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per tutte le promozioni della GeForce Week di Unieuro è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

