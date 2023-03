Unieuro ha dato il via oggi, 3 marzo 2023, a una nuova promozione denominata “Ogni momento è buono“, promo che un po’ si distingue dal consueto. Perché invece di puntare sui prodotti in offerta, è strutturata sui buoni spesa, ottenibili a seconda del totale dei prodotti acquistati. Ogni 100 euro di spesa regala ai clienti un buono spesa di 20 euro da utilizzare più in là: dal 17 marzo al 30 aprile 2023. Vi spieghiamo tutto qui sotto.

Come funziona Ogni momento è buono di Unieuro

“Ogni momento è buono” di Unieuro è valida da oggi al 16 marzo 2023, periodo entro il quale è possibile ottenere dei buoni sconto in base alla spesa effettuata. Come dicevamo, chi compra riceve 20 euro di buono per ogni 100 euro di spesa, sia in negozio (in questo caso li riceverà direttamente alla cassa al momento del pagamento) che online (Unieuro li recapiterà all’acquirente via e-mail). I buoni ricevuti saranno spendibili poi dal 17 marzo al 30 aprile 2023, quindi a promozione conclusa.

Unieuro spiega che sono utilizzabili per acquistare qualsiasi prodotto da almeno 20 euro, anche se già in promozione, pur con un paletto: se ne possono sfruttare al massimo 4 per ciascun ordine acquistando sul sito e attraverso l’app di Unieuro.

Per maggiori dettagli su “Ogni momento è buono” di Unieuro vi suggeriamo di leggere il regolamento dedicato reperibile qui, ma c’è un’altra cosa importante da sapere: che per determinati prodotti Unieuro non prevede l’emissione dei buoni citati e nemmeno contribuiscono all’ammontare della spesa valida per la promozione. Fra i prodotti esclusi ci sono i computer del brand Apple, iPad, Apple Watch, AirPods, iPhone, console games, i servizi di consegna e installazione e le carte per tutti i servizi prepagati.

Comunque, trovate tutte le informazioni utili nella pagina dedicata alla promozione in questione, mentre qui c’è il volantino da sfogliare, promo che vi ricordiamo essere valida dal 3 al 16 marzo 2023.

Tutte i prodotti in offerta da Unieuro per Ogni momento è buono!

