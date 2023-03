Quella di oggi, 14 marzo 2023, è una giornata importante per Enel X Way, che ha deciso di aggiornare il proprio listino tariffario per la ricarica delle auto elettriche: le novità annunciate arriveranno sul mercato nelle prossime settimane e vedranno i piani in abbonamento diventare più costosi; gli stessi prezzi della ricarica Pay per Use subiranno dei ritocchi. In tutto ciò, l’esperienza d’uso degli utenti avrà nell’app dedicata un punto di riferimento imprescindibile.

Enel X Way: Travel Plus e altre novità per gli abbonamenti

Partiamo da una premessa: tutte le novità descritte entreranno ufficialmente in commercio a partire dal 27 marzo 2023. La prima può essere senz’altro identificata col nuovo piano di abbonamento Travel Plus, che offrirà accesso a 320 kWh a fronte di un costo mensile pari a 99 euro — per un costo per kWh pari a 0,31 euro; la tessera Enel X Way, avente un valore di 16 euro, viene inclusa nel prezzo.

Enel X Way non ha soltanto inserito una nuova offerta di punta, ma ha anche rivisto i piani esistenti:

il piano Small diventa City e passa da 70 a 80 kWh mensili e da 25 a 39 euro; in ragione di ciò, il costo unitario della ricarica sarà di 0,48 euro per kWh.

e passa da 70 a 80 kWh mensili e da 25 a 39 euro; in ragione di ciò, il costo unitario della ricarica sarà di 0,48 euro per kWh. il precedente piano Large diventa Travel e aumenta in questi termini: da 145 a 160 kWh e da 45 a 69 euro (0,43 euro/kWh).

Badate bene che tutti i prezzi descritti fino a questo momento non dureranno a lungo: il periodo promozionale che li renderà possibili si concluderà l’1 agosto 2023; da quel momento, i costi mensili cambieranno nuovamente come riportato di seguito:

Enel X Way City costerà 49 euro al mese.

al mese. Enel X Way Travel costerà 79 euro al mese.

al mese. Enel X Way Travel Plus costerà 129 euro al mese.

Tutto ruota attorno all’app

Al momento del rinnovo mensile, tutti gli abbonamenti verranno aggiornati sulla base delle nuove condizioni previste, pertanto gli utenti non desiderosi di cambiare piano non saranno tenuti a fare alcunché: l’attivazione delle novità verrà resa nota a mezzo dell’app ufficiale. Di quest’ultima sarà ovviamente possibile servirsi anche nel caso in cui si desideri gestire il proprio abbonamento e magari modificare il proprio piano in completa autonomia.

A questo proposito, giova ricordare come Enel X Way abbia provveduto altresì ad aggiornare la propria app, inserendo una funzionalità di pianificazione dei viaggi e un sistema migliorato per monitorare i punti di ricarica ed effettuare prenotazioni.

È bene precisare come gli utenti che non riterranno di voler accettare le nuove condizioni di contratto previste potranno optare per la disattivazione del piano in uso, passando di conseguenza alla tariffa Pay per Use Basic. Proprio quest’ultima merita un discorso a parte.

Ricarica Pay per Use più cara in AC

La rimodulazione messa in atto da Enel X Way toccherà anche le tariffe a consumo, anche se soltanto in AC: per effetto di ciò, a partire dal 27 marzo 2023, ricaricare a una colonnina a corrente alternata non costerà più 0,58 euro/kWh, bensì 0,69 euro/kWh.

Le tariffe per la ricarica alle colonnine a corrente continua (DC) — fino a 150 kW, 0,89 euro/kWh — e presso una HPC (High Power Charger) — oltre 150 kW, 0,99 euro/kWh — non cambieranno rispetto allo scorso mese di ottobre.

