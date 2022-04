In occasione dell’ePrix di Roma, l’evento automobilistico annuale del campionato di Formula E conclusosi nelle scorse ore, Enel ha presentato ufficialmente Enel X Way, una nuova piattaforma che nasce per accelerare il processo di transizione ecologica del settore della mobilità elettrica.

Non solo auto, ma rientrano nel progetto diversi settori, dal trasporto merci alla nautica fino ad arrivare ai sistemi di volo a decollo verticale, come ha riferito la stessa Elisabetta Ripa, direttore Global e-Mobilità di Enel Group, nelle scorse ore.

Cos’è Enel X Way: funzioni e obiettivi

Al di là delle dichiarazioni relative all’importante ruolo che giocheranno nel futuro le auto elettriche e, più in generale, i veicoli e i mezzi a batteria che appartengono alla categoria “mobilità sostenibile”, Enel X Way nasce per agevolare l’esperienza del cliente nel processo di ricarica, uno dei nodi principali e più complicati della questione.

Si parla di phygital experience, accennando a quella che dovrà essere una via di mezzo fra un’esperienza sia fisica che digitale, che necessita in ogni caso di essere semplice e fruibile per tutti; focus principale della business line globale che Enel dedica alla mobilità elettrica.

Sono 15mila i punti di ricarica di Enel X Way in tutta Italia, 320mila quelli attivi in Europa, America e Asia, distribuiti in 17 Paesi, punti di ricarica sia pubblici che privati. È questo un punto di partenza per un progetto che mira a rafforzarsi anche con le future partnership facendo leva su un sistema interoperabile che possa garantire l’accesso a una rete di ricarica estesa e capillare sia in Europa che altrove.

L’obiettivo è dunque rendere più fruibile l’auto elettrica e la stessa mobilità elettrica, un obiettivo possibile considerando l’importanza e la presenza già massiccia sul mercato e il rinnovato impegno che la stessa Enel X Way ha dichiarato di rivolgere per migliorare l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

Consentire l’elettrificazione della domanda energetica dei clienti è lo strumento decisivo per completare la transizione energetica e il processo di elettrificazione, allargando l’accesso ai benefici della sostenibilità a tutti gli ambiti di utilizzo e a tutti i target di consumo.

Potrebbe interessarti anche: Enel X Pay, scopri tutti i vantaggi del conto con carta prepagata di Enel