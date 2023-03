Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo vince l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione alla 95a cerimonia annuale degli Academy Awards a Los Angeles.

Basato sull’amato libro di Charlie Mackesy, il cortometraggio è stato salutato come “un’opera d’arte profonda e sbalorditiva” (Collider) “che traduce le squisite illustrazioni in animazione disegnata a mano” (IndieWire), mentre racconta una toccante “storia di amore e speranza” che è “mezz’ora di gioia assoluta” (The Independent).

Recentemente il film d’animazione è stato anche premiato con la vittoria di un BAFTA Film Award, quattro Annie Awards e una nomination ai NAACP Image Awards.

Ad Apple TV+ l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo racconta l’improbabile amicizia tra un bambino, una talpa, una volpe e un cavallo che viaggiano insieme alla ricerca della casa del ragazzino.

Le illustrazioni distintive di Mackesy portate in vita a colori con una bellissima animazione disegnata a mano, vede protagonisti Tom Hollander nei panni della Talpa, Idris Elba nei panni della Volpe, Gabriel Byrne nei panni del Cavallo e l’esordiente Jude Coward Nicoll nei panni del bambino.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 345 vittorie e 1.421 nomination e oltre, tra cui Ted Lasso, la commedia vincitrice di numerosi Emmy Award, e CODA, vincitore dell’Oscar come miglior film.

È possibile guardare Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo in streaming sulla piattaforma Apple TV+.

