Spotify rivoluziona il modo con cui gli utenti scopriranno nuovi contenuti sull’app, introducendo un feed in stile TikTok. A breve la nuova schermata iniziale proporrà musica, podcast e audiolibri attraverso delle anteprime per offrire agli utenti un’esperienza più visiva e dinamica dei contenuti prima di avviare la riproduzione.

Nelle sezioni Musica, Podcast e Audiolibri sarà possibile scorrere attraverso i nuovi feed in cui Spotify suggerirà clip audio e video in anteprima con opzioni per ascoltare interamente i contenuti, salvare, condividere, visualizzare in anteprima più brani, playlist o album, leggere le trascrizioni degli episodi e guardare i video podcast.

I nuovi feed si troveranno anche nell’interfaccia di ricerca, dove sarà possibile scorrere le clip organizzate per genere, oltre che all’interno delle playlist curate come Discover Weekly, Release Radar, ecc.

Per quanto riguarda la sezione più importante, la scheda Musica mostrerà il DJ AI recentemente introdotto appena sotto il carosello con otto scorciatoie personalizzate e non appena l’utente inizia a scorrere, l’app mostrerà frammenti audio e video di un brano, con la facoltà di disattivare l’audio.

Da qui sarà possibile visualizzare in anteprima fino a cinque brani diversi da un album o una playlist toccando le schede come per le storie di Instagram e Spotify fornirà anche una breve descrizione del perché all’utente vengono consigliati determinati contenuti.

Per la sezione Podcast saranno ancora presenti le otto scorciatoie in alto mentre il resto del feed visualizzerà in anteprima gli spettacoli selezionati per l’utente.

Ogni podcast raccomandato includerà un campione audio e una trascrizione in tempo reale o un videoclip se lo spettacolo è stato registrato in quel formato, con la possibilità di ascoltare a partire dal punto raggiunto nell’anteprima o dall’inizio. Il feed per gli audiolibri funzionerà in modo molto simile alle anteprime del podcast.

Spotify rinomina Enhance e aggiunge la riproduzione automatica dei podcast

Spotify inoltre rinominando il suo strumento Enhance in Smart Shuffle poiché ora non solo aggiunge suggerimenti alle playlist, ma mescola anche l’ordine. La funzionalità sarà attivabile toccando due volte l’icona della riproduzione casuale.

Infine, la società sta aggiungendo la riproduzione automatica dei podcast e come per la musica sarà consentito iniziare automaticamente un altro episodio rilevante in base a ciò che si stava ascoltando, con la possibilità di disattivare la funzionalità.

Alcune di queste nuove funzionalità saranno disponibili oggi, mentre altre debutteranno nei prossimi mesi.

