Ring, azienda specializzata nella realizzazione e commercializzazione di prodotti dedicati alla videosorveglianza, ha presentato il nuovo videocitofono Battery Doorbell Plus.

Questo non è il primo dispositivo di questo tipo dell’azienda, oltre infatti a tutta una serie di videocamere per esterni, dispositivi di sorveglianza per interni, allarmi, illuminazione intelligente, la società produce anche diversi modelli di videocitofoni, cablati o a batteria.

Ring Battery Doorbell Plus è il nuovo videocitofono a batteria dell’azienda

Ring ha deciso di espandere il suo già ampio parco di dispositivi, presentando negli Stati Uniti il nuovo videocitofono Battery Doorbell Plus; si tratta di un dispositivo a batteria che, rispetto ai modelli simili già in commercio, presenta alcuni punti a suo favore.

Partiamo da quella che è la risoluzione della videocamera installata nel dispositivo, è la prima della gamma dell’azienda con una risoluzione di 1536 x 1536 pixel; si tratta di una risoluzione maggiore rispetto al modello più costoso Video Doorbell 4.

In secondo luogo il videocitofono presenta un angolo di visione di 150 gradi, in grado di fornire una una visuale dalla testa ai piedi della persona che si trova davanti all’obbiettivo (ovvero alla porta di casa).

Il dispositivo funziona con Alexa e l’app Ring in un’ampia gamma di temperature operative, anche se è bene tenere a mente che le basse temperature possono inficiare sulla durata della batteria, che potrebbe esaurirsi prima di quanto preventivato.

Ring Battery Doorbell Plus è disponibile per il pre ordine negli Stati Uniti al costo di 180 dollari, sarà disponibile per l’acquisto e per le spedizioni a partire dal 5 aprile 2023; al momento non ci sono indicazioni circa l’eventuale commercializzazione del nuovo videocitofono dell’azienda anche nel nostro mercato.

