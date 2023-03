Dato che storicamente i tiktoker non sono soddisfatti di quanto guadagnano sulla piattaforma, per far crescere TikTok la società nel 2020 ha stanziato 1 miliardo di dollari per retribuire i creator.

Byte Dance, la società proprietaria di TikTok, negli ultimi mesi ha lanciato anche nuovi strumenti e opzioni di monetizzazione per i creatori per tentare di accelerare la crescita della piattaforma negli Stati Uniti e competere con altre piattaforme come YouTube.

Ora TikTok sta aggiungendo un’altra opportunità per i creatori di guadagnare soldi sulla piattaforma, offrendo loro la possibilità di vendere i contenuti agli utenti.

TikTok introduce i video Premium con Series

La società ha annunciato oggi il nuovo programma Series che consente ai tiktoker di creare raccolte di video da rendere disponibili per l’acquisto. Ogni raccolta può contenere fino a 80 clip che possono durare fino a 20 minuti, anziché fino a 10 minuti.

I creatori potranno impostare le tariffe da 1 a 190 dollari e i fan potranno acquistare l’accesso ai contenuti premium utilizzando collegamenti diretti nel video o dalla pagina del profilo del creatore.

Attraverso il programma Series, TikTok crede che i creatori possano costruire relazioni ancora più forti con i propri spettatori, offrendo a quest’ultimi anche un altro modo per supportarli, in modo simile a come accade su altre piattaforme.

Per ora il programma Series è disponibile solo per alcuni creatori selezionati, ma verrà ampliato nei prossimi mesi. La piattaforma fa notare che come per tutti i contenuti su TikTok, anche quelli per Series devono rispettare le linee guida della community.

