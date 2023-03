Visti i frequenti usi illeciti e selvaggi dei monopattini elettrici, che oltre alle giaculatorie degli altri utenti della strada portano spesso a incidenti più e meno gravi, Helbiz ha deciso di introdurre nuove sanzioni e regole volte a promuovere un utilizzo più responsabile dei mezzi offerti a Roma all’interno del proprio servizio di noleggio.

Il giro di vite va a riguardare anche stavolta la questione relativa ai parcheggi, ma non solo. E chi non rispetta queste nuove norme sarà multato, attraverso un nuovo sistema di sanzioni che potrà costare agli utenti fino a 30 euro.

Nuove sanzioni per uso irresponsabile dei monopattini

Chiunque frequenti Roma sa che i marciapiedi del centro (e non solo) sono molto spesso affollati di monopattini elettrici parcheggiati come viene viene, molto spesso buttati per terra, e quindi di grande intralcio per via dell’affollamento e della ristrettezza degli stessi (dei marciapiedi).

Non si tratta di un fenomeno riservato alla capitale, chiaramente, ma è qui che il problema si fa più urgente per via del numero degli utenti e dei pochi spazi che, per ovvi motivi, impediscono la normale circolazione di persone e mezzi di trasporto. I parcheggi e il transito sui marciapiedi, per quanto siano da tempo insostenibili sono una conseguenza di questo, a cui anche altre aziende del settore come Voi Technology, sta provando ad affrontare.

Quest’ultima con l’intelligenza artificiale per bloccare il transito dei monopattini sui marciapiedi, Helbiz con un nuovo sistema di sanzioni che riguarderà gli utenti dei propri monopattini che non rispettano il codice della strada.

Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio una città unica al mondo come Roma, i suoi cittadini e turisti che vivono quotidianamente, scoraggiando l’adozione di comportamenti scorretti ha dichiarato Luca Santambrogio di Helbiz.

Il come non è chiaro al momento, ma sappiamo che le sanzioni saranno addebitate ad esempio agli utenti che parcheggiano negli spazi non idonei come i marciapiedi, sanzioni che potranno arrivare anche a 30 euro per coprire le eventuali spese necessarie alla rimozione dei mezzi non parcheggiati correttamente.

Per far sì che gli utenti che utilizzano i monopattini elettrici degli spazi in cui lasciarli li trovino, Helbiz ha identificato 180 stalli virtuali e fisici a Roma entro cui gli utenti potranno parcheggiare fino a 5 monopattini per postazione. Chiaramente, queste aree sono posizionate in prossimità di luoghi adatti quali le stazioni della metropolitana, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico e altre aree considerate appropriate.

Queste aree di deposito non saranno le uniche adibite, ma le persone avranno la possibilità di parcheggiare anche al di fuori delle aree di sosta previste, con un certo margine di tolleranza e a fronte di un supplemento da pagare per utilizzare il servizio di noleggio.

E oltre ai parcheggi, Helbiz ha annunciato anche che tramite un aggiornamento in arrivo nelle prossime settimane l’app Helbiz integrerà l’accesso tramite SPID, vietando di conseguenza il noleggio ai minori di 18 anni. Dunque, un pacchetto di nuove regole ricco, e di cui sapremo prossimamente.

