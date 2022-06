Il problema dei parcheggi selvaggi, si sa, è una questione che riguarda un po’ tutte le città che da qualche tempo a questa parte hanno accolto fra le vie cittadine i nuovi mezzi della micromobilità elettrica. Soprattutto i monopattini, ma anche le bici elettriche, spuntano praticamente ovunque, gettati a terra, spesso uno sopra l’altro, quasi sempre piazzati nel bel mezzo dei marciapiedi.

Ecco, proprio per questo, un’azienda come Helbiz, ha deciso di provare a “educare” gli utenti mettendo a disposizione dei premi, una sorta di “parcheggio incentivato” che garantisce uno sconto sulle corse effettuate a chi parcheggia “bene” i monopattini elettrici noleggiati. Scopriamo meglio come funziona e quello che c’è da sapere.

Come funziona il parcheggio incentivato dei monopattini Helbiz

Helbiz chiama “parcheggio incentivato” quella che vuole essere una soluzione al problema del parcheggio selvaggio, iniziativa avviata già la settimana scorsa a Milano e da oggi, 28 giugno, disponibile in tutta Italia, in ogni località in cui opera l’azienda.

Funziona così. Per invogliare gli utenti a parcheggiare per bene i monopattini elettrici noleggiati e per rispettare il buonsenso civico Helbiz offre uno sconto del 20% sulla corsa effettuata, appena terminata. Per ottenerlo l’unico requisito è parcheggiare in determinate zone visibili sull’app companion di Helbiz.

Non serve alcuna richiesta o passaggi ulteriori rispetto a un semplice noleggio, perché il tutto è automatizzato. Una volta che l’utente terminerà la propria corsa in corrispondenza di una delle zone dedicate lo sconto del 20% verrà applicato immediatamente sul costo complessivo della corsa.

Una soluzione semplice e praticabile da chiunque, a patto che queste aree di parcheggio siano vicine alla zona che si desidera raggiungere, s’intende. Di buono c’è che è possibile verificare tali posizioni direttamente sull’app Helbiz, per pianificare al meglio i propri spostamenti in anticipo. Tale parcheggio incentivato in questione è attivo già da oggi in tutte e 19 le città in cui Helbiz è presente.

Il parcheggio incentivato lanciato da Helbiz è la dimostrazione tangibile del nostro continuo impegno per una mobilità sempre più sicura e rispettosa del benessere cittadino. Da sempre portiamo avanti un dialogo continuo con le istituzioni e le Amministrazioni locali, impegnandoci affinché il nostro servizio sia sempre più sicuro e responsabile, al fine di costruire delle città del futuro green e sempre più vivibili ha dichiarato in tale occasione Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA.

Forse ti sei perso: Tutte le nostre guide agli acquisti dei mezzi della mobilità elettrica