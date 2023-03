Apple ha già dedicato oltre 1 miliardo di dollari alla creazione di un Silicon Design Center a Monaco di Baviera, in Germania ma pare che il colosso di Cupertino abbia progetti ben più ambiziosi.

Stando a quanto emerge, infatti, Apple vuole raddoppiare questo investimento per espandere la struttura con nuovi edifici con molto più spazio per i laboratori e “design all’avanguardia”.

L’Europa sempre più centrale nella creazione delle CPU di Apple

Il rapporto tra Apple e Monaco ha radici ormai solide (i primi investimenti risalgono al 1981) e nel 2021 il colosso di Cupertino ha investito 1 miliardo di dollari nell’European Silicon Design Center.

A quanto pare, Apple è soddisfatta di tale struttura, tanto da avere in programma un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari in sei anni per ingrandirla e renderla ancora più centrale, in modo da poter soddisfare la crescente domanda di processori.

Ricordiamo che l’European Silicon Design Center ha già contribuito al successo di alcune importanti CPU di Apple, come M2 Pro e M2 Max di MacBook Pro, così come ha sviluppato importanti innovazioni per la gestione dei cellulari e dell’alimentazione.

Il colosso di Cupertino ancora non ha reso noto per quanto tempo si protrarranno i lavori volti all’ampliamento della struttura di Monaco, che potrà così supportare meglio i circa 2.000 ingegneri che hanno trovato uno spazio di lavoro in essa.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali anche per scoprire come Apple deciderà di sfruttare questo centro, che probabilmente vedrà ampliarsi gli ambiti di competenza.

Apple ci tiene a ricordare che l’European Silicon Design Center si trova a pochi passi dall’Università Tecnica di Monaco (TUM), una delle scuole di ingegneria e istituti di ricerca leader in Europa e con la quale ha collaborato a diversi progetti per rendere le connessioni wireless mobile più affidabili e sicure.

E, aspetto da non trascurare, la nuova struttura di Apple sarà realizzata con i più elevati standard di sostenibilità.