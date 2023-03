Circa un mese fa Microsoft ha presentato la nuova versione di Bing basata sul modello generativo ChatGPT di OpenAI, tuttavia il chatbot ha esordito dimostrandosi alquanto antipatico e poco accurato.

Per ovviare a questo inconveniente il colosso di Redmond ha deciso di offrire delle opzioni per personalizzare il tono con cui l’intelligenza artificiale di Bing si rapporta con l’utente.

Microsoft ora permette di scegliere il tono delle conversazioni con Bing

Tramite il blog di Bing, Microsoft ha annunciato che ora mette a disposizione tre opzioni per personalizzare il chatbot. L’opzione “creativa” fornisce risposte più lunghe ed elaborate, mentre quella “precisa” produce risposte più sintetiche e incentrate sulla ricerca. La restante opzione “bilanciato” è una via di mezzo tra le altre due. L’interfaccia cambierà colore tra tra viola, blu e verde per riflettere l’opzione attiva.

Microsoft ha inoltre impostato a sei il limite di turni di chat in una singola conversazione mostrando un apposito contatore, tuttavia la società intende aumentare questo limite in futuro.

L’azienda di Redmond ha anche migliorato alcuni aspetti che in precedenza potevano limitare inutilmente le risposte o farle apparire difensive o contraddittorie, pertanto le risposte di Bing ora dovrebbero risultare più coinvolgenti ed elaborate.

Utilizzando la chat di Bing integrata nel canale Dev di Edge per Windows, a volte l’IA non era in grado di riconoscere il contesto della pagina che l’utente stava esplorando. Microsoft ha risolto anche questo problema per la maggior parte dei casi.

