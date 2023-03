Finora non era mai stato possibile rimuovere il cinturino della Xiaomi Mi Band o Smart Band, poiché è necessario estrarre il corpo del dispositivo dal cinturino tutto d’un pezzo.

La prossima Smartband di Xiaomi utilizza un sistema completamente nuovo che è molto più simile agli smartwatch convenzionali e ai classici orologi da polso.

Xiaomi Smart Band 8 approvata da NRRA con cinturino staccabile

Un paio di foto recentemente individuate sulla piattaforma di certificazione coreana NRRA mostrano che Xiaomi ha integrato una chiusura nella Smart Band 8 e un cinturino diviso in due parti.

Una delle foto mostra la parte inferiore di Xiaomi Smart Band 8, la quale suggerisce che siano integrati dei piccoli pulsanti per sganciare il cinturino. Per il resto il corpo del dispositivo rimane simile a quello dei predecessori, con la ricarica via cavo tramite due PIN. La certificazione riporta anche la presenza del Bluetooth 5.1, un passo indietro rispetto alla Smart Band 7 visibile nell’immagine di copertina.

Le informazioni su Xiaomi Smart Band 8 stanno emergendo da alcune settimane, quindi il lancio sembra vicino. Secondo alcune indiscrezioni Xiaomi avrebbe pianificato un evento globale per aprile 2023, che potrebbe essere l’occasione giusta per presentare il prodotto.

Nel frattempo al MWC 2023 la società ha svelato gli occhiali per la realtà aumentata Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

