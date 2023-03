Windows 11 ha ricevuto solo qualche giorno fa un importante aggiornamento che ne ha migliorato e affinato varie cose. Fra queste non c’è tuttavia il nuovo indicatore del volume di cui si parlava a metà gennaio, menu di cui emergono però nuovi dettagli che fanno ben sperare.

Microsoft ci sta lavorando proprio adesso, come dimostra la nuova Preview Build 25309 dedicata agli sviluppatori e distribuita attualmente nel canale Windows 11 Insider Dev, una versione che fa luce sulle diverse novità in arrivo sul sistema operativo prossimamente.

Il nuovo indicatore del volume di Windows 11

Quello attuale a cui gli utenti di Windows sono abituati da anni ormai comincia a pesare, specie ora che siamo abituati ad avere a disposizione qualche controllo in più sugli indicatori del volume degli smartphone, che consentono di controllare più cose e sorgenti facilmente.

Ma con questa nuova soluzione in via di sviluppo Microsoft intende migliorarlo, dando agli utenti la possibilità di effettuare delle regolazioni individuali a seconda dei dispositivi collegati (cuffie o altoparlanti ad esempio) o delle singole app. Bene anche il fatto di poter attivare da lì anche determinate tecnologie come l’audio spaziale (Windows Sonic), DTS o Dolby Atmos.

Windows 11 lo ripone nel menu delle impostazioni rapide, ma vi si può accedere anche con la seguente scorciatoia da tastiera: WIN + CTRL + V. Microsoft comunica tuttavia che, nonostante sia legato alla versione citata sopra, Preview Build 25309 per Windows 11 Insider, potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti del canale Dev.

Ma in questa nuova versione non c’è soltanto il nuovo menu del volume. Fra le prossime novità di Windows 11 ci sono ad esempio nuove impostazioni di controllo per i dispositivi touchscreen, l’espansione del sistema ACM (Auto Color Management) ora disponibile per tutte le app Windows e per i display SDR e altre novità e correzioni di cui trovate tutto direttamente nella pagina web relativa del blog di Windows.

In copertina Microsoft Surface Laptop 4

