L’arrivo di Windows 11 ha portato una ventata d’innovazione nel sistema operativo di Microsoft, soprattutto dal punto di vista grafico ed estetico abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione ricca di scelte ambiziose. Un totale rinnovamento grafico di tutti gli elementi, anche i più piccoli, che caratterizzano Windows e che finalmente possono sfoggiare un’estetica moderna ma soprattutto coerente con il resto del sistema operativo.

Tra questi l’ultimo a ricevere la nuova veste grafica è l’indicatore del volume, dopo quasi 10 anni dalla sua introduzione in Windows 8 nel 2012.

Windows 11 continua ad affinare la propria veste grafica

Il nuovo indicatore del volume non solo rinnova la propria estetica, seguendo quella del sistema operativo, ma farà la sua comparsa in posizione centrale al di sopra della nuova barra delle applicazioni, anch’essa centrata da questa versione.

Il nuovo design sarà adottato anche da altri indicatori come quello della luminosità e di altri settaggi.

Amanda Langowski, Chief of Microsoft Windows Insider Programme, ha tenuto a specificare i motivi dietro questo aggiornamento: “Questi nuovi indicatori (flyout) appariranno quando vengono premuti i tasti del volume o della luminosità sul laptop e saranno in modalità chiara o scura per offrire un’esperienza Windows più coerente.”

Il nuovo look fa parte di un aggiornamento più ampio di Windows 11 ossia dell’ultima preview build 22533 che include anche cambiamenti all’applicazione “Il tuo telefono” la quale si arricchisce di icone e font più moderni e una nuova schermata per le chiamate in corso.

Nella nuova build, inoltre, sarà possibile disinstallare l’applicazione nativa dell’orologio.

Per tutte le novità vi rimandiamo al blog post ufficiale della nuova preview build di cui non è stata comunicata una data di rilascio ma che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi su tutti i PC con Windows 11 a bordo.

