La tecnologia di riconoscimento biometrico del volto è una delle innovazioni più affascinanti dell’ultimo decennio, inaugurata in ambito mainstream da Apple con iPhone X e il suo Face ID, è ormai una delle prerogative dei dispositivi più richiesti sul mercato. Ebbene, Continental pare sia pronta a implementare una funzione del genere sulle automobili del futuro grazie alla tecnologia proprietaria Driver Identification Display. Scopriamo di cosa si tratta.

Come funziona Driver Identification Display di Continental

Sfoggiata per la prima volta al CES di Las Vegas di quest’anno e mostrata ora alla kermesse del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, la tecnologia, sviluppata in collaborazione con trinamiX, azienda leader nel settore delle tecnologie biometriche, si avvale di una telecamera interna per riconoscere il volto del conducente e avviare autonomamente l’auto; la suddetta telecamera è dotata di sensori in grado di discernere un volto umano da una fotografia o da una maschera 3D grazie al riconoscimento della pelle.

In virtù di queste caratteristiche, Continental, con Driver Identification Display, punta a fornire un potente strumento contro furti d’auto nonché nel rilevamento dell’attenzione del conducente alla guida. Il sistema di riconoscimento biometrico consentirà, inoltre, di effettuare pagamenti digitali in totale sicurezza.

In merito alla flessibilità del sistema realizzato in collaborazione con trinamiX, Philipp von Hirschheydt, responsabile della User Experience Business Area di Continental, ha affermato:

Per la prima volta, il Driver Identification Display offre tre funzioni chiave in un unico pacchetto: un’autenticazione affidabile del conducente e la possibilità di effettuare transazioni di pagamento digitali sicure tramite il display del veicolo. La telecamera, installata in modo invisibile nel sistema, viene utilizzata anche per monitorare l’attenzione del conducente, parametro che in futuro sarà obbligatorio in Europa: una soluzione tre-in-uno particolarmente efficiente.

Continental non ha comunicato le tempistiche di lancio né eventuali partner commerciali; vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli riguardo lo sviluppo di questa tecnologia che punta a rivoluzionare il panorama automobilistico.

