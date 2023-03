Arriverà in estate sui modelli più recenti un app store integrato, per rendere le auto di Audi più tecnologiche e personalizzabili per gli utenti. Si tratta di un contenitore di applicazioni sviluppate da produttori di terze parti, a disposizione degli utenti e installabili direttamente nel sistema di infotainment delle auto dotate della piattaforma MIB 3, requisito minimo per questo app store nativo.

Audi è il primo brand del Gruppo Volkswagen a introdurre il nuovo store per applicazioni realizzate da provider esterni. Quest’innovazione, sviluppata da CARIAD, permette ai clienti dei quattro anelli di fruire di aggiornamenti software regolari, oltre che di un superiore livello di personalizzazione dell’infotainment, ha dichiarato Oliver Hoffmann del reparto sviluppo tecnico di Audi AG.

Cosa ci sarà nell’app store di Audi

Audi ha annunciato che integrerà nei modelli compatibili dotati di sistemi di infotainment MIB 3 (Audi A4, A5, Q5, A6, A7 Sportback, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT) un app store nativo, slegato dallo smartphone. Nelle auto attuali sarà integrato mediante un modulo hardware aggiuntivo, una chiavetta USB contenente un sistema operativo open source che dà accesso alle app di terze parti, una soluzione sviluppata da CARIAD, un’azienda specializzata nel software per auto legata al Gruppo Volkswagen.

Si tratta di una novità importante perché permetterà ai proprietari di personalizzare la propria auto con app di terze parti utili per l’intrattenimento (musica, video e giochi) per gli spostamenti (navigazione, parcheggi e ricarica), oltre a meteo e notizie. Al momento sono queste le categorie di applicazioni presenti, fra cui ci sono già app come Amazon Music e Spotify, alle quali se ne aggiungeranno di nuove col passare del tempo.

Questo app store sarà disponibile in Europa dalla prossima estate, periodo in cui Audi aggiornerà anche l’assistente vocale Amazon Alexa migliorandone l’interfaccia grafica e inserendo un nuovo pannello di controllo per la gestione dei dispositivi della smart home.

Come si evince dalle parole di Oliver Hoffmann riportate in alto, Audi è il primo marchio del gruppo Volkswagen, quindi non sarà il solo a ospitare uno store di applicazioni del genere, che quindi prossimamente vedremo anche a bordo di altre auto.

