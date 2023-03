Se fate parte di quella categoria di giocatori che guardano con nostalgia agli anni d’oro dei videogiochi, quelli tra gli anni 80 del secolo scorso e i primissimi anni 2000, e vi piacerebbe poter rivivere quelle esperienze sulla TV di casa, oggi abbiamo proprio l’oggetto che fa per voi.

La proposta arriva da TomTop, che ha a disposizione una quantità limitata di M8 Wireless Game Console, una piccola chiavetta HDMI da collegare direttamente alla TV per trasformarla in una console. In realtà è un termine riduttivo visto che grazie alla presenza di Retroarch, una speciale distribuzione Linux dedicata proprio al mondo del gaming, è possibile emulare numerose console del passato, trasformando la TV di casa in una vera e propria sala giochi.

M8 Wireless Game Console

La console multifunzione si presenta come una normale chiavetta HDMI, da collegare all’apposita porta sul retro della vostra TV e da alimentare con un cavo USB (fornito in dotazione) direttamente dalla TV o tramite un alimentatore esterno. La chiavetta dispone anche di una normale porta USB in cui inserire il ricevitore USB, indispensabile per utilizzare i due joypad senza fili che fanno parte della dotazione di serie.

È inoltre presente uno slot nel quale inserire una microSD (nella confezione di vendita è presente una scheda da 64 GB) in cui memorizzare fino a 10.000 giochi diversi, così da assicurarsi centinaia di ore di divertimento. Tra le console emulate troviamo modelli “recenti” come la prima PlayStation ma anche modelli più datati come GameBoy, Super Nintendo, Atari 2600, ma soprattutto MAME, che permette di giocare alla quasi totalità dei titoli che hanno affollato le sale giochi negli anni 80 e 90.

I controller ricordano decisamente quelli delle prime Playstation, con due stick analogici, D-pad sul lato sinistro, quattro tasti sul lato destro, quattro tasti dorsali e un’ottima autonomia complessiva. Ancora per pochi giorni, e comunque fino a esaurimento scorte, potete acquistare M8 Wireless Game Console su TomTop a soli 24,95 euro.

Il prezzo include le spese di spedizione dai magazzini cinesi e l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare alcun dazio doganale né tasse aggiuntive al momento dell’arrivo della merce in Italia. A seguire il link per l’acquisto.

