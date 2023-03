Qualcomm ha rilasciato dichiarazioni più specifiche sulle tempistiche relative all’introduzione dei suoi nuovi chip di fascia alta per PC Windows.

Basato sui core della CPU “Oryon” e fornito con un modem 5G, il chip per PC di Qualcomm punta a diventare un concorrente Apple per l’ecosistema Microsoft, ha spiegato il capo di Qualcomm Cristiano Amon nell’intervista al MWC.

Il produttore di chip ambisce a offrire prestazioni simili come quelle offerte dalle CPU Apple, d’altronde dietro i nuovi core della CPU Qualcomm c’è un team di progettisti di chip che in precedenza ha creato le basi per lo sviluppo delle CPU ARM di Apple che oggi hanno un enorme successo.

I chip Qualcomm debutteranno sui PC all’inizio del 2024

Secondo Amon, Qualcomm ha in programma di presentare ufficialmente il nuovo chip per PC a settembre oppure ottobre 2023 e al CES di inizio 2024 la società prevede di presentare una gamma più ampia di nuovi dispositivi con il nuovo processore per PC ARM.

Amon riferisce che Qualcomm sta attualmente producendo campioni che vengono messi a disposizione dei produttori di PC per scopi di sviluppo.

Qualcomm ha acquisito Nuvia nel 2019 e il primo chip per PC degli sviluppatori della startup è sviluppato internamente con il nome in codice “Hamoa” ed è dotato di 12 core “Oryon” con frequenza di clock fino a 3,4 gigahertz e di un modem Snapdragon X65 5G integrato. In futuro le CPU Nuvia dovrebbero trovare spazio anche negli smartphone.

Potrebbe interessarti: Crollano le vendite di PC, nel 2022 il peggior dato da 30 anni ad oggi