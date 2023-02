I dispositivi venduti nel periodo preso in considerazione ammontano a 374 milioni. Si tratta del 21% in meno rispetto al dato conseguito dodici mesi prima, mentre leggermente minore è la contrazione in termini di ricavi complessivi, i quali si sono assestati intorno a quota 65 miliardi di dollari, con un -19% rispetto a quanto messo insieme nel corso dell’anno precedente.

A portare un leggero sollievo per chi deve confrontarsi con questi numeri è la considerazione che, comunque, se l’andamento del mercato in termini percentuali difficilmente può indurre alla speranza, in termini assoluti le vendite di PC registrate nel corso del 2022 restano comunque più elevate rispetto a quelle di tutti gli anni solari che hanno preceduto la pandemia. Tanto da indurre alcuni analisti ad affermare che il crollo registrato sia da considerarsi non alla stregua di una crisi dell’intero settore, bensì come un aggiustamento dopo lo sconquasso provocato dal dilagare del Covid. Uno sconquasso rivelatosi però fruttifero per i produttori di PC. In quel periodo, infatti, sono lievitate le vendite proprio grazie alla necessità da parte di molti lavoratori di dotarsi di dispositivi adatti al lavoro da remoto.

Una necessità la quale sta però progressivamente venendo meno con il ristabilimento della situazione sanitaria, saldandosi con le preoccupazioni inerenti ad un momento di crisi il quale sta spingendo molte aziende, in particolare quelle tecnologiche, a ridimensionare i propri organici.

A sorridere è soltanto AMD

In un quadro considerato abbastanza desolante, c’è comunque un’eccezione di rilievo, quella rappresentata da AMD. L’azienda di Sunnyvale è infatti riuscita a sottrarre importanti quote di mercato alla concorrenza, in particolare a Intel, per quanto riguarda le CPU. Per effetto di questa impresa ora è ormai prossima al 30%, anche se ancora lontana dal quasi 70% del leader di mercato. Sempre secondo l’analisi di Mercury Research, AMD vedrà comunque ulteriormente rafforzato il suo ruolo in questo segmento dall’apporto della linea di CPU EPYC dedicate ai server.

Se si prende il settore nel suo complesso, il calo fatto registrare nel corso dell’anno si attesta a sua volta al 30%, molto superiore ai 19 punti percentuali collezionati nel corso del quarto trimestre, tali da indicare paradossalmente una leggera ripresa.