Google ha annunciato di aver apportato diverse modifiche al suo browser Chrome che possono incrementare la durata della batteria sui MacBook.

Il colosso di Mountain View spiega di aver ottimizzato sistemi come la compressione della memoria e i timer JavaScript e di aver trovato un modo per ignorare i passaggi non necessari, prolungando la durata della batteria dei MacBook durante la navigazione sul Web o la visione di video su YouTube.

L’aggiornamento di Google Chrome ottimizza il consumo della batteria dei MacBook

Con test condotti su un MacBook Pro 13 (M2, 2022) l’autonomia ha raggiunto 17 ore di navigazione Web e 18 ore di riproduzione di video su YouTube, tuttavia Google non ha fornito dati sulla durata della batteria del dispositivo prima di questo aggiornamento, quindi non è possibile farsi un’idea di quanto sia effettivamente migliorata.

La società scrive che i test sono stati condotti utilizzando la versione 110.0.5481.100 di Chrome e afferma che le nuove ottimizzazioni energetiche andranno a beneficio anche dei MacBook meno recenti. Infine Google ribadisce il suo impegno per migliorare il consumo energetico di Google Chrome nel 2023 e oltre.

La scorsa settimana Google ha rilasciato le modalità per risparmiare memoria ed energia quando si utilizza Google Chrome, migliorando le prestazioni del browser sui computer meno potenti.

