A dicembre Google ha annunciato le modalità di risparmio memoria ed energia per Google Chrome su Mac, Windows, Linux e Chromebook. In questi giorni sempre più utenti vedono queste funzionalità nelle impostazioni del browser Chrome.

Google Chrome rilascia le modalità per risparmiare memoria ed energia

Nelle impostazioni del browser Google Chrome sempre più utenti vedono le nuove opzioni “Risparmio memoria” e “Risparmio energia”.

La prima disabilita le schede inattive per ridurre l’utilizzo della memoria e le riattiva non appena l’utente le apre.

La seconda opzione limita le attività in background delle schede, in modo che il processore sia meno gravato e quindi abbia un impatto meno negativo sull’autonomia della batteria. L’utente in questo caso può scegliere se attivare la modalità quando il livello di carica della batteria è inferiore al 20% o quando il notebook non è collegato alla presa elettrica.

Queste modalità sono abilitate per impostazione predefinita e possono essere attivate o disattivate andando alla voce “Rendimento” presente nelle impostazioni di Google Chrome accessibili tramite il menu a tre punti in alto a destra. Nella barra degli indirizzi, Chrome indicherà lo stato delle funzionalità tramite apposite icone tachimetro e foglia.

Queste funzionalità stanno diventando disponibili per un numero sempre maggiore di utenti di Google Chrome.

