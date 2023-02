Xiaomi ha scelto il Mobile World Congress 2023 per presentare ufficialmente la sua nuova generazione di dispositivi indossabili: stiamo parlando di Xiaomi Watch S1 Pro e Buds 4 Pro.

Ecco lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro

Iniziando dallo smartwatch, il colosso cinese ha deciso di puntare su un design elegante, caratterizzato da un display di forma circolare e una corona girevole per la navigazione tra i menu.

Tra le principali caratteristiche di Xiaomi Watch S1 Pro troviamo:

un display touch AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel, luminosità massima di 600 nit e protezione con un vetro antigraffio in cristallo zaffiro

una cassa di diametro di 46 mm

un peso di 48 grammi

la nuova versione dell’interfaccia MIUI Watch OS

100 nuovi quadranti

varie funzionalità per la salute (monitoraggio del sonno, misurazione della frequenza cardiaca e rilevamento del livello di ossigeno nel sangue)

il supporto a 100 attività fisiche

10 diversi programmi di allenamento

vari sensori (accelerometro, giroscopio, termometro e misuratore della pressione atmosferica)

le connettività NFC, Bluetooth 5.2, GPS dual band

una batteria da 500 mAh (con un’autonomia fino a 14 giorni)

I nuovi auricolari Xiaomi Buds 4 Pro

Passando alle cuffie auricolari, tra le loro caratteristiche principali troviamo:

la tecnologia LDAC di Sony

il supporto al protocollo Hi-Res Audio Wireless

un sistema di cancellazione attiva del rumore

la capacità di rilevare i movimenti della testa e regolare il suono in base al posizionamento

fino 9 ore di ascolto con una singola carica (o 38 ore con la custodia)

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch S1 Pro arriva sul mercato in due colorazioni (con cassa argentata e cinturino in pelle marrone o con cassa nera e cinturino in gomma nera) ed è già disponibile su Amazon al prezzo di 299,99 euro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Xiaomi Buds 4 Pro arriverà sul mercato in due colorazioni (Star Gold e Space Black) al prezzo di 249,99 euro.

