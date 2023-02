Sempre i ricercatori di Bitdefender affermano all’interno del dettagliato rapporto pubblicato sul sito dell’azienda che il malware è in grado di scaricare ed eseguire in background un browser Chrome headless. Inoltre va ad aprire alcuni post di Facebook e video di YouTube in maniera tale da aumentare in maniera artificiale le visualizzazioni senza che la vittima sospetti quanto sta accadendo.

Il malware può inoltre distribuire uno stealer al fine di riuscire ad ottenere le credenziali di accesso salvate. Una volta che abbia ottenuto l’accesso a un account Facebook, il malware è in grado di condurre una vera e propria analisi interna, tesa a stabilire se l’account gestisce pagine o gruppi, paga per gli annunci o sia collegato ad un account di business manager. L’analisi è con tutta evidenza condotta nel preciso intento di andare ad aiutare gli attaccanti a stabilire il reale valore di un account e pianificare i comandi.

Non meno insidiosa la minaccia rappresentata dal download sullo stesso dispositivo di un miner, destinato a utilizzare le risorse del dispositivo attaccato al fine di estrarre la criptovaluta BEAM. Un’attività la quale può tradursi in un notevole rallentamento del device e in un aumento del consumo di elettricità. Proprio per questi motivi la minaccia in questione andrebbe presa sul serio.