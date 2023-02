Anche Volkswagen ha deciso di puntare sulla mobilità elettrica e non potrebbe essere diversamente, visto quello che è oramai l’indirizzo dell’Unione Europea e ha annunciato un nuovo progetto che riguarderà l’impianto di Wolfsburg.

Tale stabilimento seguirà gli esempi di quelli di Zwickau ed Emden e nei prossimi anni diventerà una fabbrica di veicoli elettrici, aiutando così il colosso automobilistico a soddisfare la domanda e a prepararsi per il momento in cui le auto elettriche saranno le sole a poter essere vendute in Europa.

Volkswagen prepara la trasformazione all’elettrico

Lo stabilimento di Wolfsburg ha aperto una sorta di escape room, chiamata eMotionRoom, nella quale nel corso dei prossimi mesi 22.000 dipendenti della produzione potranno godere di un’esperienza divertente del processo di trasformazione da ICE a veicoli elettrici.

Gunnar Kilian, membro del Consiglio per le Risorse Umane, ci ha tenuto a precisare che “Volkswagen ha lanciato un’ampia campagna di riqualificazione nei suoi siti tedeschi e le escape room giocano un ruolo importante in questa iniziativa”, aggiungendo che tale progetto arriva nel più grande stabilimento del colosso automobilistico dopo essere stato provato in quelli di Zwickau ed Emden.

Gerardo Scarpino, vice presidente del General Works Council, spiega così il concetto di eMotionRoom: “Il passaggio alla mobilità elettrica può avvenire solo insieme ai nostri colleghi. Coinvolgerli, ispirarli e formarli è assolutamente cruciale per il nostro successo collettivo. Questo perché possiamo padroneggiare la trasformazione solo insieme e l’eMotionRoom è una parte fondamentale del puzzle”.

La eMotionRoom di Volkswagen è composta da tre stanze dal design complesso e i dipendenti devono risolvere vari enigmi e problemi in ciascuna di esse entro 20 minuti: la sfida inizia con un viaggio nel XIX secolo (invenzione dei primi motori elettrici), la seconda stanza ripercorre la storia della sede di Wolfsburg fino ai giorni nostri (produzione di veicoli ICE) mentre la terza sala è proiettata verso il futuro.

All’interno di ciascuna stanza le varie squadre (composte da 4 membri) dovranno risolvere diversi problemi per aprire la porta.

Il colosso automobilistico ricorda che in autunno nello stabilimento di Wolfsburg prenderà il via il sottoassemblaggio della ID.3 mentre la produzione completa inizierà nella metà del 2024.