Per capire meglio i vantaggi derivanti da un accordo come quello che si prospetta in Brasile, occorre anche ricordare come il prezzo del litio sul mercato sia stato sottoposto a oscillazioni violentissime nel corso degli ultimi anni. Una crescita che naturalmente può erodere in maniera significativa gli utili delle case, a meno di non intervenire su prezzi di modelli che sono già molto elevati.

Se nel 2012 il metallo costava 4450 dollari a tonnellata, nel corso del 2022 la sua quotazione ha raggiunto e oltrepassato il tetto dei 78mila dollari. Tanto da spingere proprio Elon Musk a dichiarare che il problema non è da ravvisare nella mancanza di litio, presente praticamente su tutta la crosta terrestre, bensì nel ritmo di estrazione e raffinazione, che è estremamente lento.

Una tempistica tale da riflettersi sulla produzione delle auto elettriche e sulla quale ora l’ex uomo più ricco del mondo sembra deciso ad intervenire in prima persona. Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi per capire se Musk ha deciso di varcare il Rubicone.

Leggi anche: Tesla richiama migliaia di auto per colpa della guida autonoma