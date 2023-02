Tesla ha avviato un richiamo per 362.758 veicoli dotati del sistema Full Self-Driving (FSD) Beta sviluppato dall’azienda. Il richiamo è stato pubblicato sul sito ufficiale della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia che si occupa della sicurezza sulle strade statunitensi.

Il richiamo riguarda alcuni veicoli Model S 2016-2023, Model X, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023 dotati del sistema di guida autonoma “Full Self-Driving Beta”.

Il sistema FSD Beta di Tesla potrebbe causare incidenti

Secondo l’NHTSA il sistema FSD Beta di Tesla potrebbe comportarsi in maniera imprevedibile e compiere manovre errate che potrebbero provocare incidenti stradali.

Secondo il Safety Recall Report dell’NHTSA, Tesla aveva contattato l’agenzia per un potenziale problema relativo a FSD Beta alla fine di gennaio e in quell’occasione l’agenzia consigliò alla casa automobilistica di Elon Musk di presentare un avviso di richiamo.

Le due parti si sono in seguito incontrate più volte per discutere il da farsi, con la proposta di Tesla di inviare miglioramenti del software tramite un aggiornamento over-the-air. Nonostante non fosse d’accordo con l’analisi dell’NHTSA, Tesla ha comunque avviato un richiamo volontario per abbondanza di cautela.

Simile alla maggior parte dei richiami Tesla, il software FSD Beta verrebbe migliorato tramite un aggiornamento OTA e le lettere di notifica dovrebbero essere spedite ai proprietari interessati entro il 15 aprile 2023. L’agenzia riporta che il numero assegnato dalla Casa per questo richiamo è SB-23-00-001.

Potrebbe interessarti: Un nuovo video mostra Tesla Cybertruck in azione, con 4 ruote sterzanti