Sono passati gli anni in cui i controller delle console da gioco erano collegati via cavo, rendendo necessario l’utilizzo di prolunghe o il posizionamento strategico per evitare di intralciare in casa. Da qualche tempo però i controller wireless hanno preso il sopravvento, pur senza perdere le peculiarità che li hanno resi così popolari. Solitamente nella confezione di vendita delle console sono presenti un paio di controller ma cosa fare se uno si guasta o se ne volete aggiungere altri per giocare con più amici?

Senza spendere cifre esagerate è possibile rivolgersi a prodotti di terze parti che offrono un’ottima qualità a un prezzo contenuto. Oggi vi segnaliamo un controller in offerta su Cafago a un ottimo prezzo, con il vantaggio di poter essere utilizzato su tutte le varianti di Playstation 4, PS3 ma anche sui PC Windows, diventando molto interessante.

Controller sostitutivo PS4

Il controller è decisamente completo nonostante il prezzo particolarmente contenuto e replica in tutto e per tutto quello ufficiale. Abbiano due stick analogici, il D-Pad, quattro tasti sul lato destro, un pannello touch, luci per dare un tocco di luce alle vostre partite, tasti dorsali e un connettore da 3,5 millimetri per collegare le vostre cuffie con filo preferite. Non manca uno speaker integrato per godere al meglio dei suoni di gioco, senza che sia necessario alzare al massimo il volume della TV o del monitor.

Il doppio motore di vibrazione è in grado di trasmettere il giusto feeling in ogni gioco, offrendo una maggiore immersività e aumentando il realismo in ogni gioco supportato. La batteria integrata da 800 mAh permette di giocare fino a 10 ore senza dover ricaricare il controller, operazione che viene portata a termine in circa tre ore. Il peso è contenuto in 305 grammi, il giusto compromesso tra leggerezza e solidità durante l’utilizzo.

Tutto questo ha un prezzo decisamente contenuto, appena 17,27 euro, cifra che include IVA e spese di spedizione. In questo modo non avrete sorprese come dazi doganali e costi aggiuntivi, visto che è tutto assolto dal venditore. A seguire il link per l’acquisto su Cafago, con spedizione dai magazzini cinesi.

Informazione Pubblicitaria