La storia che vi raccontiamo oggi farà storcere il naso ad alcuni, mentre altri con l’anima da collezionisti probabilmente inizieranno a fantasticare; un iPhone di prima generazione, ancora sigillato, è stato venduto all’asta per una cifra record.

63.356,40 dollari, ecco quanto costa un iPhone di prima generazione nuovo di zecca

Si tratta di un iPhone di prima generazione nel taglio di memoria da 8 GB, un reperto storico in pratica, sembra passata un’eternità da quando nel 2007 Steve Jobs presentò il dispositivo in questione, modificando per sempre il settore della tecnologia.

Ad ogni modo la signora Karen Green ha messo in vendita tramite la casa d’aste LCG il cimelio in questione; nel lontano 2007 la donna ricevette in regalo l’iPhone ma, avendo già un nuovo telefono e non volendo cambiare operatore wireless per attivare l’iPhone, ha riposto lo smartphone da parte.

Con il passare del tempo, il dispositivo ha visto aumentare costantemente il proprio valore per i collezionisti del settore, la donna ha così deciso di far valutare lo smartphone in una trasmissione televisiva, dalla quale la stima emersa sul valore era di circa 5.000 dollari.

In seguito, venuta a conoscenza di un altro iPhone simile, venduto all’asta per 39.339 dollari, la donna si è convinta a mettere in vendita il proprio dispositivo tramite la casa d’aste di cui sopra, con lo scopo di reperire fondi per l’apertura di una nuova attività commerciale: l’iPhone in questione è stato acquistato da un acquirente anonimo che, dopo aver dovuto combattere con diversi altri collezionisti interessati, è riuscito a portarselo a casa per la cifra record di 63.356,40 dollari.

Considerando il costo dello smartphone all’uscita, ovvero 599 dollari nella versione da 8 GB, il prezzo è salito di oltre 100 volte e molto probabilmente continuerà a salire nel corso del tempo; mentre noi ci lamentiamo dei prezzi attuali dei dispositivi della mela, c’è chi può permettersi un investimento del genere.

