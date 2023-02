Esauriti i bonus per i modelli benzina e diesel, a differenza di quelli per le elettriche

Il dato che arriva dopo un mese di bonus per l’acquisto di autoveicoli sembra non ammettere eccessive repliche: mentre sono andati a ruba i 150 milioni collegati a modelli benzina e diesel, sono invece stati ignorati i bonus collegati ai veicoli elettrici. I fondi di 218,5 milioni di euro destinati alle ibride plug-in e di 173 che sono stati indirizzati sulle auto elettriche sono quasi intatti e rischiano di restarlo lungo tutto il corso dell’anno. Le premesse sembrano in effetti esserci tutte e non dipendono certo dal gradimento o meno degli automobilisti italiani verso le auto green.

Si tratta dell’ennesima conferma di una situazione che è ormai ampiamente conosciuta. Se qualcuno pensa che dipenda dalla mancanza di colonnine di ricarica lungo il territorio nazionale, si tratta di una errata percezione. Un recente studio di E-Motus, intitolato “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia” ha infatti dimostrato con tanto di numeri che l’Italia non si trova assolutamente in ritardo sotto questo punto di vista rispetto a Francia, Regno Unito e Germania. Anzi, nel corso dell’ultimo anno, il periodo preso in considerazione per la ricerca, le colonnine posizionate lungo il territorio peninsulare sono aumentate nell’ordine del 41%, anche se in maniera molto diseguale, con la parte bassa dello stivale costretta ancora una volta a registrare un forte ritardo nei confronti del Nord Italia.

Il problema non è quindi legato a carenze infrastrutturali, come asserito da alcuni osservatori, bensì a questioni riguardanti più in generale la politica salariale che è stata adottata dai governi della Seconda Repubblica. Politica che oggi si va a riflettere sulla capacità di spesa di una miriade di famiglie, impossibilitate in pratica a destinare soldi a cose non ritenute con tutta evidenza prioritarie.