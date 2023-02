Crescono in maniera molto rilevante i punti di ricarica per le auto elettriche nel nostro Paese. A evidenziare il dato è stata la quarta edizione del rapporto “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, presentato di recente da Motus-E, secondo il quale in Italia sono ora presenti 36.772 colonnine. Il 58% circa delle colonnine è situato nel Nord Italia, il 22% al Centro e il 20% nel Sud e nelle Isole. Una distribuzione, però, tale da lasciare qualche preoccupazione per il modo ineguale in cui sta avvenendo.

Cosa dice il rapporto di Motus-E