Il mese scorso un giudice della International Trade Commission (ITC) ha stabilito che Apple ha violato un brevetto assegnato ad AliveCor con la funzione relativa al calcolo dell’ossigeno nel sangue di Apple Watch.

Questa funzionalità, nota tra gli addetti ai lavori con la sigla SP02, misura la percentuale di ossigeno nei globuli rossi di una persona (i valori nella norma si collocano tra il 95% e il 100%), ossia un elemento che potrebbe indicare la presenza di una malattia più o meno grave, come l’anemia, l’asma, una cardiopatia, un enfisema, malattie polmonari, uno pneumotorace, un’apnea notturna, un’embolia polmonare, una fibrosi polmonare, ecc.

Per Apple Watch problemi in vista

Ricordiamo che Apple è stata autorizzata a violare altri quattro brevetti AliveCor ma l’unico brevetto che Apple ha utilizzato senza autorizzazione potrebbe portare a un divieto di importazione, che impedirebbe ad Apple Watch di entrare negli Stati Uniti.

Stando a quanto si apprende, per annullare il divieto di importazione di Apple Watch il colosso di Cupertino avrà bisogno dell’aiuto di Joe Biden e, al fine di trovare gli argomenti idonei per fare le giuste pressioni al Presidente USA, Apple ha assunto Shara Aranoff, una lobbista della società Covington & Burling, che ha presieduto l’ITC durante l’Amministrazione Obama.

Il CEO di AliveCor si è detto preoccupato per il potere e le risorse quasi illimitate che Apple è in grado di mettere in campo, ricordando come la sua azienda sia soltanto una startup.

AliveCor accusa Apple di avere utilizzato la sua tecnologia per sviluppare le funzionalità di Apple Watch e di averla poi “fatta fuori”.

Il colosso di Cupertino ci ha tenuto a precisare che la violazione dei brevetti lamentata da AliveCor e che l’ITC ha effettivamente riconosciuto non sarebbe così palese come vuole fare credere la startup e, grazie ad un provvedimento favorevole ad Apple, emesso a dicembre dal Patent Trial and Appeal Board, il rischio di ban per l’Apple Watch al momento sarebbe scongiurato anche senza l’intervento del Presidente Biden.

E per portare acqua al suo mulino, Apple ha aggiunto di avere ricevuto oltre 500 lettere da proprietari di Apple Watch che affermano che il dispositivo ha salvato loro la vita.

Nelle prossime ore scopriremo se il colosso di Cupertino riuscirà a convincere Joe Biden.