Torniamo a parlare di Stellantis, il gruppo automobilistico dopo aver annunciato l’intenzione di implementare le batterie allo stato solido sulle proprie vetture, ha stretto una nuova partnership con HEVO, società statunitense specializzata nella ricarica delle auto elettriche per induzione.

Stellantis e HEVO collaboreranno per implementare la ricarica wireless sulle vetture del gruppo

Le due società hanno dunque avviato una nuova collaborazione il cui scopo è quello di consentire, in un prossimo futuro, agli utenti possessori di un’auto elettrica del gruppo Stellantis, di beneficiare di un’esperienza di ricarica ancor più efficiente e appagante. La nuova partnership si pone l’obbiettivo di esplorare le opportunità offerte dalla ricarica wireless dal punto di vista sia prestazioni che della facilità di utilizzo.

Il Chief Commercial Officer di HEVO, Vic Peltola, ha espresso entusiasmo per la nuova collaborazione, sottolineando come questa possa dare una spinta all’innovazione messa in campo dall’azienda:

HEVO è stimolato dall’impegno di Stellantis per l’innovazione e il miglioramento dell’esperienza end-to-end per i conducenti di veicoli elettrici. Con la loro gamma di prodotti diversificata e marchi come Jeep ® , Ram, Dodge, Chrysler , Fiat, Maserati e Peugeot, la nostra collaborazione accelererà la decarbonizzazione consentendo vantaggi significativi per i clienti di flotte e passeggeri che cercano un’esperienza di ricarica più comoda e senza interruzioni.

We’re thrilled to announce our partnership with @Stellantis , a leading global automaker and mobility provider! Utilizing @SAEIntl wireless charging standards, we’re creating a superior charging experience without sacrificing safety, efficiency, or durability. pic.twitter.com/XxRXDBPuG8 — HEVO (@HEVOPower) February 15, 2023

Per fare ciò le due aziende dovranno lavorare insieme sia sulle piastre da posizionare a terra, che sulle componenti che verranno montate a bordo delle autovetture; HEVO non è proprio l’ultimo arrivato nel settore, la sua tecnologia infatti permette già di ottenere prestazioni degne di nota: l’efficienza si attesta infatti al 95%, garantendo perdite inferiori al 5%. La tecnologia dell’azienda inoltre è già conforme agli standard di ricarica SAE e UL.

L’intento è quello di avviare le prime sperimentazioni utilizzando le flotte di veicoli commerciali elettrici e ibridi plug-in che operano nel campo della logistica, ma anche su vetture private di persone disabili che, più di chiunque altro, potranno beneficiare dei vantaggi di questa tecnologia, non avendo più bisogno di utilizzare cavi esterni alla vettura per la ricarica.

Attualmente la prima auto dotata di sistema wireless è una Chrysler Pacifica plug-in hybrid, sulla quale è in test la ricarica di Livello 2 con potenze comprese tra i 3 e i 19 kW; l’obbiettivo è però quello di iniziare a testare sistemi con potenze fino a 50 KW entro l’anno in corso.

