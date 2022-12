Stellantis, holding multinazionale olandese che rappresenta il quarto gruppo automobilistico mondiale, ha avviato una trattativa con Faurecia, società del gruppo Forvia e Michelin, per tentare di acquisire una considerevole quota di partecipazione in Symbio, azienda leader nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni. La conclusione della trattativa è attesa per i primi mesi del prossimo anno, nonché soggetta alle eventuali approvazioni normative.

Stellantis non è nuova nel settore della mobilità a idrogeno, negli ultimi mesi dello scorso anno infatti il gruppo ha lanciato i suoi primi furgoni dotati di tale tecnologia, di recente inoltre abbiamo avuto modo di assistere all’inizio della commercializzazione del Vivaro-e a idrogeno.

Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, ha tessuto le lodi degli altri interessati sottolineandone l’impegno a favore dell’innovazione, dell’eccellenza e della collaborazione, con il fine ultimo di raggiungere l’obiettivo di una mobilità decarbonizzata:

La tabella di marcia di Symbio per gli aspetti tecnici combacia perfettamente con i piani di Stellantis relativi alla mobilità a idrogeno in Europa e negli Stati Uniti, questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di questa tecnologia, che consentirà di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti a basse emissioni oltre ai tradizionali veicoli elettrici.

Entusiasmo per l’interesse di Stellantis è stato espresso anche dai dirigenti di Faurecia e Michelin che rispettivamente hanno dichiarato:

Con l’intenzione di acquisire una quota di partecipazione in Symbio, Stellantis conferma la validità dell’approccio di Michelin e Faurecia per la creazione di un leader globale nella mobilità a zero emissioni. La nuova struttura porterà all’accelerazione e alla globalizzazione della crescita di Symbio a vantaggio dei clienti. Michelin è convinta che la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno contribuirà in modo sostanziale alla decarbonizzazione della mobilità e anche oltre. Questo è ciò che spinge Michelin a operare in questo ambito con spirito pionieristico da oltre 20 anni. L’ingresso di Stellantis nel capitale di Symbio rafforzerebbe questa convinzione e fungerebbe da catalizzatore per l’enorme slancio del settore che abbiamo creato con Faurecia.

Il settore di riferimento è sicuramente protagonista di una crescita interessante, Symbio ha recentemente presentato il progetto HyMotive, il cui scopo è quello di dare ulteriore slancio alla propria industrializzazione e innovazione, aumentando la propria capacità produttiva in Francia fino a 100mila sistemi fuel cell all’anno entro il 2028, creando inoltre 1.000 posti di lavoro. L’eventuale buon esito della trattativa consentirebbe a Symbio di beneficiare della posizione di leadership di Stellantis nei mercati automotive europei e statunitensi, favorendo ulteriormente la diffusione della mobilità a idrogeno per autocarri, furgoni, autobus e automobili.

