A quanto pare, le autorità statunitensi non sarebbero le sole ad essere preoccupate per la decisione di Amazon di acquistare iRobot e pare che anche l’Unione Europea abbia avviato un’indagine al fine di valutare questa operazione.

Al momento l’indagine portata avanti dall’UE sarebbe soltanto ufficiosa ma a preoccupare la Commissione Europea sembra siano alcuni potenziali problemi relativi alla privacy, come ad esempio la possibilità che Amazon possa combinare le immagini con i dati di Alexa per ottenere un “vantaggio competitivo”.

Nuovi possibili problemi per Amazon con iRobot

Ricordiamo che lo scorso anno è emerso che alcune foto scattate dalle versioni di sviluppo degli aspirapolvere Roomba J7 erano finite in gruppi privati ​​di Discord e Facebook e iRobot si è difesa precisando che tale tecnologia non è mai stata implementata nei modelli destinati alla produzione, essendo limitata ai tester (con incluso un avviso per rimuovere gli elementi “sensibili” dalla vista del robot).

Nel caso in cui la Commissione Europea dovesse decidere di portare avanti le indagini di Amazon sull’acquisizione di iRobot, il colosso dell’e-commerce probabilmente si difenderà facendo rilevare che i modelli della serie Roomba si limitano ad avere una mappatura domestica rudimentale e, pertanto, è difficile che possano nascere problemi relativi alla privacy.

Un portavoce della Commissione Europea, contattato dallo staff di Engadget, si è limitato a precisare che al momento l’autorità di regolamentazione del mercato non è stata “formalmente informata” della procedura di acquisizione di iRobot da parte di Amazon.

Ad ogni modo, prima che venga avviata un’indagine in via ufficiale probabilmente ci vorranno ancora diverse settimane e ciò dovrebbe cominciare con un’attività iniziale limitata ad alcuni aspetti principali, per poi divenire più approfondita solo nel caso in cui Amazon non dovesse essere in grado di soddisfare le richieste dell’autorità di regolamentazione del mercato.

