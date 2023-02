A uno sguardo distratto può sembrare una classica chiavetta HDMI, di quelle che si collegano al retro di una TV per guardare i contenuti in streaming ma in realtà GD10 Game Stick, in offerta oggi su Cafago, è una vera e propria console, un paradiso per gli amanti del retrogaming.

Al suo interno può ospitare diversi emulatori che la trasformano in console, con tanto di joypad per giocare. Dai classici arcade da sala giochi, che hanno spopolato negli anni 80 e 90, dalle console domestiche più diffuse, come Gameboy, SuperNintendo, Dreamcast e la prima PlayStation di Sony, potete scegliere tra un parco gioco vastissimo per centinaia di ore di divertimento.

GD10 Game Stick, tante console in una

Come dicevamo a prima vista GD10 Game Stick sembra una normale chiavetta da al suo interno nasconde un chipset S905X che permette di eseguire un vero e proprio sistema operativo, su cui possono girare oltre 50 diversi emulatori, dal vecchio DOS al MAME, che permette di emulare i coin-op che hanno fatto la storia dei cabinati da sala giochi, dal NEOGEO al Famicom/Nintendo per arrivare a prodotti più recenti, come Gameboy, Dreamcast, PSP e molto altro.

Tramite lo slot microSD è possibile installare nuovi giochi e nella confezione di vendita è già presente una microSD da 32 GB che può contenere fino a 15.000 diversi titoli. Sono comunque supportate schede fino a 128 GB, con la possibilità quindi di installare oltre 40.000 titoli diversi, una biblioteca virtualmente infinita.

Nella confezione di vendita sono inclusi anche due gamepad, con D-Pad, doppio stick analogico, tasti azione e tasti dorsali, tutti ampiamente personalizzabili e configurabili al fine di sfruttarli al meglio con ogni titolo. Si tratta di controller wireless, che si connettono alla console grazie a un ricevitore USB da installare sulla chiavetta, così da non avere alcun ingombro e poter giocare in qualsiasi momento senza disturbare nessuno.

Nella confezione sono presenti anche una prolunga HDMI, ideale per quelle TV che hanno le prese ravvicinate o in posizione scomoda, un cavo USB per alimentare la console e il manuale utente con le istruzioni per iniziare subito a giocare.

GD10 Game Stick può essere vostra a soli 44,15 euro grazie alla strepitosa offerta di Cafago. Il prezzo include le spese di spedizione ma soprattutto l’IVA, così non dovrete pagare dazi doganali e spese aggiuntive all’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto diretto.

Acquista GD10 Game Stick su Cafag0 a 44,15 euro

