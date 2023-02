Tanto tempo fa, quando ancora utilizzavamo solo gli SMS e le applicazioni di messaggistica non esistevano, poteva sembrare fantascienza l’idea di inviare un messaggio vocale; poi con l’avvento degli smartphone e le relative applicazioni i messaggi vocali sono diventati qualcosa di quotidiano e molto, molto comodo.

Nonostante ci siano svariate alternative per inviare un messaggio con la nostra voce, Apple ha depositato un brevetto per una tecnologia che consente di far leggere un messaggio di testo di iMessage con la voce del mittente; scopriamo di più.

Apple vuole che il vostro iPhone possa leggere i messaggi di iMessage simulando la voce del mittente

Gli utenti iOS già lo sanno, attualmente iMessage consente di far leggere a Siri un messaggio di testo ricevuto, funzione utile quando per esempio si è alla guida e si riceve un messaggio, in modo da non distrarsi guardando il display del telefono, ma anche in tutte quelle occasioni in cui abbiamo le mani impegnate. Ora sembra che Apple abbia depositato una domanda di brevetto per trasformare i messaggi ricevuti con iMessage in messaggi vocali, letti non necessariamente dalla voce di Siri, ma da una voce del mittente simulata.

In pratica l’intento di Apple è il seguente: inviando un messaggio utilizzando iMessage, il nostro iPhone ci proporrà di allegare un file vocale che verrà creato e archiviato automaticamente sul dispositivo; il destinatario del messaggio potrà scegliere se ricevere solo il messaggio di testo o anche il file vocale, nel secondo caso tutti i messaggi futuri ricevuti verranno letti dallo smartphone che simulerà la voce del mittente, grazie ai dati estrapolati dalla registrazione di cui sopra.

Il brevetto prevede inoltre la possibilità di inviare a prescindere un file vocale ad alcuni contatti, in modo che alla ricezione di un futuro messaggio di testo questo venga direttamente letto con la voce simulata del mittente. Come molti brevetti, non solo di Apple, non è detto che si trasformerà mai in qualcosa di reale, ma qualora dovesse farlo ci saranno certamente schiere di utenti felici di ascoltare i messaggi ricevuti con una finta voce dell’amico; inviare direttamente un messaggio vocale no?

