Oggi Creative ha presentato un paio di cuffie a conduzione ossea di fascia media, le Outlier Free. Sono wireless, al passo coi tempi dal punto di vista della tecnologia integrata e, chiaramente, dedicate agli sportivi per loro natura. Sono acquistabili in offerta grazie a una promozione di lancio, ma prima scopriamone le principali peculiarità.

Nei dettagli delle cuffie a conduzione ossea Creative Outlier Free

Come dicevamo sono delle cuffie pensate per sportivi perché non vanno a posizionarsi all’interno delle orecchie, bensì in prossimità. Non c’è modalità trasparenza che tenga perché lasciando libero il condotto uditivo è logico che chi le indossa sarà in grado di percepire bene i rumori ambientali con tutte le conseguenze (positive e negative) del caso. Nel senso che da prodotti di questo tipo non ci si può aspettare una resa audio magistrale, ma tornano preziosi per chi fa sport all’aperto e per chi desidera avere sempre una percezione chiara dei rumori dell’ambiente e di ciò che accade intorno a sé. Le Creative Outlier Free, come altri modelli simili di cuffie a conduzione ossea, sono pertanto consigliate soprattutto a chi corre, va in bici o pratica attività simili.

Rispetto alla versione Pro non hanno uno spazio d’archiviazione integrato, e la resistenza all’acqua è inferiore (IPX8 contro IPX5). Ma a parte questo, le Outlier Free sono un prodotto moderno, con Bluetooth 5.3, connettività multipoint per collegarle fino a 2 dispositivi in contemporanea senza dover effettuare il passaggio manualmente, integrano il supporto agli assistenti vocali Siri e Google Assistant e offrono fino a 10 ore di autonomia.

Si gestiscono tramite dei pulsanti fisici, utili per controllare la riproduzione, le chiamate, il volume e l’intervento degli assistenti vocali. Per il resto, le Creative Outlier Free offrono un range di risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, un microfono, codec audio SBC, la modalità a bassa latenza e, si ricaricano tramite un connettore magnetico via USB A, che promette 2 ore di riproduzione musicale in 10 minuti.

Prezzi e disponibilità delle Creative Outlier Free

Creative le ha presentate nella giornata di oggi, cuffie che di listino costano 149,90 euro ma sono acquistabili a 60 euro in meno usando il codice OUTLIERFREE sul sito web ufficiale, che quindi permette di pagarle 89,99 euro. Se foste interessati, potete acquistare le Creative Outlier Free anche su Amazon al prezzo di 99 euro.

Forse ti sei perso: le migliori cuffie per fare sport, la nostra selezione del mese aggiornata